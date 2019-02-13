Опасно для жизни: под запрет попало популярное лекарство от кашля

Коллаж РБК-Украина

У лекарства были обнаружены серьезные побочные эффекты

Французский производитель "Сервье" приостановил действие торговых разрешений на препарат от кашля и других бронхо-легочных заболеваний "Эреспал" из-за негативного влияния на сердце. Об этом компания проинформировала на свое сайте.

В ходе новых доклинических испытаний у популярного лекарства был обнаружен побочный эффект. Потому лекарства, содержащие фенспирид, больше не будут появляться на рынке.

Мнение медиков по этому поводу разделились. Одни отметили, что при грамотном применении препарат дает хорошие результаты, однако были и те, кто раскритиковал лекарство, отметив кучу недостатков.

Напомним, что "Эреспал" - препарат, который применялся для лечения кашля, возникающего при самых различных воспалительных процессах и инфекциях в дыхательных путях.

Мы писали, что в Украине запретят тестирование косметики на животных. Также перечень запрещенных ингредиентов будет увеличено в 3 раза, производители смогут использовать только безопасные красители, консерванты, УФ-фильтры.

Мы сообщали, что украинцам сообщили о правилах возврата некачественного лекарства. Самое важное - не выбрасывать чек заранее. Для начала убедитесь, что с лекарствами все в порядке, иначе потом возврат денег будет произвести невозможно.

А также о том, что в Украине запретили лекарственные препараты из Индии. Под запрет попали три препарата, которые использовались для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.