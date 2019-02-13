ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Опасно для жизни: под запрет попало популярное лекарство от кашля

STYLERЖизнь    13.02.2019 - 08:29
Опасно для жизни: под запрет попало популярное лекарство от кашля
Коллаж РБК-Украина

У лекарства были обнаружены серьезные побочные эффекты

Французский производитель "Сервье" приостановил действие торговых разрешений на препарат от кашля и других бронхо-легочных заболеваний "Эреспал" из-за негативного влияния на сердце. Об этом компания проинформировала на свое сайте.

В ходе новых доклинических испытаний у популярного лекарства был обнаружен побочный эффект. Потому лекарства, содержащие фенспирид, больше не будут появляться на рынке.

Мнение медиков по этому поводу разделились. Одни отметили, что при грамотном применении препарат дает хорошие результаты, однако были и те, кто раскритиковал лекарство, отметив кучу недостатков.

Напомним, что "Эреспал" - препарат, который применялся для лечения кашля, возникающего при самых различных воспалительных процессах и инфекциях в дыхательных путях. 

Мы писали, что в Украине запретят тестирование косметики на животных. Также перечень запрещенных ингредиентов будет увеличено в 3 раза, производители смогут использовать только безопасные красители, консерванты, УФ-фильтры.

Мы сообщали, что украинцам сообщили о правилах возврата некачественного лекарства. Самое важное - не выбрасывать чек заранее. Для начала убедитесь, что с лекарствами все в порядке, иначе потом возврат денег будет произвести невозможно.

А также о том, что в Украине запретили лекарственные препараты из Индии. Под запрет попали три препарата, которые использовались для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

 

Как вырастут цены на лекарства и как платить меньше: мнение эксперта Как экономить на лекарствах в Украине: названы способы
Новости Украины лекарствазапрет
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь