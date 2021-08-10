Нас ждут самые опасные дни в августе: астрологи назвали даты
В августе 2021 астрологи прогнозируют несколько крайне опасных дней, которые могут негативно сказаться на наших делах и здоровье. Конечно, в эти даты можно выходить на улицу, но постарайтесь быть бдительными.
В какие из дат нужно быть предельно осторожными, почему лучше удержаться от некоторых привычных дел, а также о том, почему именно эти дни - самые опасные - рассказали эксперты сайта гороскопов Dailyhoro.
Самые опасные дни в августе
13 августа
Специалисты нам советуют в пятницу, 13-го быть осторожными, следить за словами и мыслями.
"Не желайте никому зла и излучайте позитив", - говорят астрологи.
19 августа
Меркурий и Марс в соединении - это очень опасный аспект, причем нет абсолютно никакой разницы, в каких знаках Зодиака эти планеты находятся в этот момент.
"Люди в этот день будут жестокими, жадными, скрытными и очень эгоистичными. Ждать от кого-то поддержки не стоит, а вот предательства будут крайне распространенным явлением", - говорят астрологи.
Кроме того, в этот день многие изменят своим вторым половинкам и бесцельно потратят деньги, поскольку просто "не смогут бороться с соблазнами".
20 августа
Уран становится ретроградным. Весь остаток года он пробудет в этом состоянии. И пока эта планета движется в обратном направлении, у нас будут возникать мелкие проблемы и неурядицы во всех сферах.
"Этот день отметится переживаниями, спонтанными обидами и неприятными воспоминаниями", - предупреждают специалисты.
30 августа
Меркурий переходит в знак Весов. И такое положение планеты сделает нас более халатными и неосмотрительными.
"В этот день будьте осторожнее вдвойне, так как есть шанс пойти по неверному пути. Даже самые близкие люди могут говорить вам обидные вещи, давать пустые обещания, а отличать правду от лжи будет тяжело, что плохо скажется как на финансовой, так и на любовной сфере", - говорят эксперты.
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