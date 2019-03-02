Насилие и жестокость: зверское обращение воспитателя с детьми шокировало сеть

Воспитатель насильно запихивала в рот еду и заставляла доедать до последней ложки

Жестокое обращение воспитателя с детьми в Киеве повергло в шок пользователей сети. С моральным давлением и грубостью дети сталкиваются в учреждении едва ли не каждый день, о чем сообщила пользователь в "БАТЬКИ SOS".

Мать пострадавшей утверждает, что ее дочь часто сталкивается с жестокостью одного из преподавателей. Первый конфликт, по ее словам, начался из-за того, что воспитатель кричал на ребенка, после чего девочка боялась ходить в сад.

"Я провела беседу с воспитателем, она не отреагировала, пошла к заведующей и тут мне сама заведующая говорит, что такое наблюдается за воспитателем, что у неё большая поддержка со стороны родителей и она просто надела корону", - отмечает женщина.

После от дочери поступила новая жалоба. Она сказала, что воспитатель насильно запихивала ей в рот еду и так быстро и много, что ей нечем было дышать. Когда мать пошла в учреждение разбираться, то воспитатель налетела с криками и начала обвинять девочку во лжи.

Пользователей ужаснула данная история, они попытались помочь и начали делиться советами:

"Я бы добилась увольнения этого воспитателя";

"Идите в отдел образования и пишите жалобу. У нас была похожая ситуация. Пришлось ездить к неврологу, ходить на индивидуальные занятия к детскому психологу, делать массаж. Мой совет, менять сад как можно быстрее и не доводить до подобного";

"Я вообще не понимаю таких людей. Зачем учиться на такую профессию,если не умеешь ладить с детьми нормально";

Напомним, что в детсаду Бердичева жестоко наказали ребенка.

Ранее в детском саду Киева воспитательница таскала детей за уши и всячески издевалась над ними, оказывая психологическое давление.

К слову, в детском саду Тернопольской области маленькая девочка рассекла голову об умывальник, но воспитатели просто заклеили рану пластырем и не стали сообщать родителям.