Не навредите ребенку: Комаровский дал важные советы родителям

Евгений Комаровский дал молодым родителям полезные рекомендации об усиленной двигательной активности ребенка. В частности, сколько малышу в возрасте трех лет можно бегать, чтобы это не сказалось негативно на его здоровье. На своей страничке в Instagram известный педиатр отметил, что дети никогда не будут заставлять себя бегать, если им от этого плохо.

Желание ребенка бегать, прыгать и скакать в этом возрасте доктор Комаровский только приветствует, а обеспокоенность родителей в подобных случаях часто бывает напрасной.

"Вместо того, чтобы вредить своему организму, сидя перед телевизором, он развивает мышцы, кости, связки, суставы и это очень полезно", - рассказал врач.

Также он указал на очень интересный критерий, который позволяет родителям оценивать, нормально ли ребенку заниматься этим спортом или нет.

"Если на конкретные занятия ребенок отправляется с улыбкой и в хорошем настроении, значит его организм испытывает в этом потребность", - говорит доктор Комаровский.

Видео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Как сообщалось ранее, доктор Евгений Комаровский показал, какие признаки в поведении малыша должны насторожить родителей и рассказал о том, как вовремя диагностировать проявления аутизма у ребенка.

Напомним, что недавно доктор Комаровский заявил о том, что врачи-невропатологи часто выписывают младенцам совершенно ненужные препараты.

Также мы писали, что известный педиатр, доктор Евгений Комаровский рассказал родителям, как быстро и эффективно помочь ребенку, у которого поднялась высокая температура и перечислил все ситуации, при которых необходимо немедленно вызывать врача.