Не нашкодьте дитині: Комаровський дав важливі поради батькам

Євген Комаровський дав молодим батькам корисні рекомендації про посилену рухову активність дитини. Зокрема, скільки малюкові у віці трьох років можна бігати, щоб це не позначилося негативно на його здоров'ї. На своїй сторінці в Instagram відомий педіатр зазначив, що діти ніколи не будуть змушувати себе бігати, якщо їм від цього погано.

Бажання дитини бігати, стрибати і скакати у цьому віці доктор Комаровський тільки вітає, а стурбованість батьків у подібних випадках часто буває марною.

"Замість того, щоб шкодити своєму організму, сидячи перед телевізором, він розвиває м'язи, кістки, зв'язки, суглоби і це дуже корисно", - розповів лікар.

Також він вказав на дуже цікавий критерій, який дозволяє батькам оцінювати, чи нормально дитині займатися цим спортом чи ні.

"Якщо на конкретні заняття дитина відправляється з посмішкою і в гарному настрої, значить її організм відчуває в цьому потребу", - каже доктор Комаровський.

Відео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Як повідомлялося раніше, доктор Євген Комаровський показав, які ознаки у поведінці малюка повинні насторожити батьків і розповів про те, як вчасно діагностувати прояви аутизму у дитини.

Нагадаємо, що нещодавно доктор Комаровський заявив про те, що лікарі-невропатологи часто виписують немовлятам абсолютно непотрібні препарати.

Також ми писали, що відомий педіатр, лікар Євген Комаровський розповів батькам, як швидко і ефективно допомогти дитині, у якої піднялася висока температура і перерахував всі ситуації, при яких необхідно негайно викликати лікаря.