ru ua
Чт, 14 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Найден способ, как отучить детей от перекусов вредной едой

Новина українською →
Четверг 14 июля 2022 14:02
Найден способ, как отучить детей от перекусов вредной едой Фото: Как отучить ребенка от вредной еды (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Родители детей школьного возраста уже давно бьют тревогу из-за того, что школьники пристрастились к перекусам вредной пищей. Между завтраком и обедом дети постоянно перекусывают чипсами, печеньем, а еще имеют привязанность к гамбургерам, уличной еде и газировке.

Но психологи из Стаффордширского университета в Великобритании нашли способ, как с этим справиться. Об этом говорится в статье British Journal of Health Psychology.

Ученые неоднократно доказывали, что основы пищевого поведения формируются в подростковом возрасте. Поэтому крайне важно заложить правильные пищевые привычки именно в этом возрасте.

"Подростковый возраст является важным периодом для быстрого роста и развития. Также это время, когда дети учатся контролировать свой рацион и пищевое поведение. И часто в этом возрасте появляются нездоровые привычки в еде", - объясняет доктор Рейчел Пови.

Специалисты провели исследование среди 150 детей в возрасте от 11 до 13 лет. Их условно разделили на две группы и каждой группе рассказали о правильном питании.

Одной группе рассказали обычную лекцию о том, чем нужно правильно питаться. А вот второй группе лекцию провели о том, чем питаются их сверстники и почему это важно. Эту обучающую программу назвали SNA.

Результат превысил все ожидания психологов. Дети, которые узнали о пищевых привычках своих сверстников, стали хуже относиться к вредной еде и значительно уменьшили такие перекусы в своем рационе.

"Полученные нами результаты очень важны, поскольку подросткам необходимо соблюдать здоровую сбалансированную диету, а вредные закуски есть только время от времени и в небольших количествах, чтобы поддерживать нормальное развитие и снизить вероятность ухудшения здоровья в будущем", - рассказал руководитель исследования Сиан Калверт.

Кстати, ранее мы писали о том, как приучить ребенка есть овощи.

А еще мы рассказывали о том, какая пища для ребенка самая опасная.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание вредная еда
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь