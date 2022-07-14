Знайдено спосіб, як відучити дітей від перекусів шкідливою їжею

Батьки дітей шкільного віку вже давно б'ють на сполох через те, що школярі пристрастилися до перекусів шкідливою їжею. Між сніданком і обідом діти постійно перекушують чіпсами, печивом, а ще мають прихильність до гамбургерів, вуличної їжі та газованої води.

Але психологи зі Стаффордширського університету у Великобританії знайшли спосіб, як з цим впоратися. Про це йдеться в статті British Journal of Health Psychology.

Вчені неодноразово доводили, що основи харчової поведінки формуються в підлітковому віці. Тому вкрай важливо закласти правильні харчові звички саме в цьому віці.

"Підлітковий вік є важливим періодом для швидкого росту і розвитку. Також це час, коли діти вчаться контролювати свій раціон і харчову поведінку. І часто в цьому віці з'являються нездорові звички в їжі", - пояснює доктор Рейчел Пові.

Фахівці провели дослідження серед 150 дітей у віці від 11 до 13 років. Їх умовно розділили на дві групи та кожній групі розповіли про правильне харчування.

Одній групі розповіли звичайну лекцію про те, чим потрібно правильно харчуватися. А ось другій групі лекцію провели про те, чим харчуються їхні однолітки й чому це важливо. Цю навчальну програму назвали SNA.

Результат перевищив всі очікування психологів. Діти, які дізналися про харчові звички своїх однолітків, стали гірше ставитися до шкідливої їжі та значно зменшили такі перекушування у своєму раціоні.

"Отримані нами результати дуже важливі, оскільки підліткам необхідно дотримуватися здорової збалансованої дієти, а шкідливі закуски є тільки час від часу і в невеликих кількостях, щоб підтримувати нормальний розвиток і знизити ймовірність погіршення здоров'я в майбутньому", - розповів керівник дослідження Сіан Калверт.