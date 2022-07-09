Назван продукт - враг молодости: вызывает быстрое старение

Какие причины старения

Есть две основные причины быстрого старения кожи. Это чрезмерное незащищенное пребывание на солнце и конечные продукты гликирования.

Эти продукты гликирования можно найти в различной еде, но один конкретный продукт содержит эти менее чем неполезные питательные вещества в огромных количествах.

"Расфасованные хлебобулочные изделия, такие как те, что можно найти в отделе десертов или хлебобулочных изделий в продуктовом магазине, воплощают это описание продуктов", - сообщают эксперты.

Какой продукт враг молодости?

Независимо от их названия, комбинация жиров, белков и рафинированных углеводов наносит ущерб вашему телу как внутри, так и снаружи, отмечают специалисты.

Эксперты связывают сахар и старение уже более десяти лет. Согласно исследованию, опубликованному в Clinics in Dermatology еще в 2010 году, ученые обнаружили, что чем больше сахара вы едите, тем сложнее вашей коже восстанавливаться.

Эта неспособность вашей кожи к заживлению становится еще хуже, если вы проводите много времени на солнце.