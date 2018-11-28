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Названы самые популярные украинские писатели

STYLERЖизнь    28.11.2018 - 07:43
Названы самые популярные украинские писатели
Коллаж РБК-Украина

Украинцам задали вопрос об их самых любимых авторах современности

Среди современных отечественных писателей украинцы больше всего знают легендарную Лину Костенко. Как пишет "Читомо", на вопрос "Кого из современных украинских писателей вы знаете?" 10% опрошенных назвали имя именно этой культовой писательницы.

Названы самые популярные украинские писатели

Лина Костенко (фото: УНИАН)

На втором месте оказался Сергей Жадан с 7%, на третьем и четвертом - Юрий Андрухович и Оксана Забужко (с незначительной разницей в количестве упоминаний - 4,7% и 4,3% соответственно). Замкнул пятерку самых популярных украинских авторов Василий Шкляр - его назвали 3,9% респондентов.

Отмечается, что Лина Костенко возглавляет этот рейтинг уже много лет. А вот новые имена в топе заменили лидеров предыдущих лет - Люко Дашвар, Ирен Роздобудько и Ирэну Карпу. 

Всего в ходе опроса украинцы назвали 145 имен современных писателей. При этом 14% украинцев не смогли вспомнить ни одного автора, а 13,8% выбрали ответ "затрудняюсь ответить".

16% украинцев не читали произведений отечественных авторов современности, а называли имена Василия Стуса, Всеволода Нестайко, Юрия Покальчука, Василия Барки, Анатолия Димарова, Натальи Забилы, Павла Загребельного и других. 

Ранее знаменитая украинская писательница и философ Оксана Забужко высказалась об автокефалии УПЦ.

Напомним, недавно в Киеве презентовали фильм "Дике Поле" по роману Сергея Жадана.

Видео: РБК-Украина

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