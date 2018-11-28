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Названі найпопулярніші українські письменники

STYLERЖиття    28.11.2018 - 07:43
Названі найпопулярніші українські письменники
Колаж РБК-Україна

Українцям поставили питання про їхніх найулюбленіших авторів сучасності

Серед сучасних вітчизняних письменників українці найбільше знають легендарну Ліну Костенко. Як пише "Читомо", на запитання "Кого з сучасних українських письменників ви знаєте?" 10% опитаних назвали ім'я саме цієї культової письменниці.

Названі найпопулярніші українські письменники

Ліна Костенко (фото: УНІАН)

На другому місці опинився Сергій Жадан з 7%, на третьому і четвертому - Юрій Андрухович та Оксана Забужко (з незначною різницею в кількості згадувань - 4,7% і 4,3% відповідно). Замкнув п'ятірку найпопулярніших українських авторів Василь Шкляр - його назвали 3,9% респондентів.

Наголошується, що Ліна Костенко очолює цей рейтинг вже багато років. А ось нові імена в топі замінили лідерів попередніх років - Люко Дашвар, Ірен Роздобудько та Ірену Карпу.

Всього в ході опитування українці назвали 145 імен сучасних письменників. При цьому 14% українців не змогли згадати жодного автора, а 13,8% обрали відповідь "важко відповісти".

16% українців не читали творів вітчизняних авторів сучасності, а називали імена Василя Стуса, Всеволода Нестайка, Юрія Покальчука, Василя Барки, Анатолія Дімарова, Наталі Забіли, Павла Загребельного та інших.

Раніше знаменита українська письменниця і філософ Оксана Забужко висловилася про автокефалію УПЦ.

Нагадаємо, нещодавно у Києві презентували фільм "Дике Поле" за романом Сергія Жадана.

Відео: РБК-Україна

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