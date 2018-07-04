"Не хотел кушать": в Мелитополе мать морила голодом младенца

Роды проходили в домашних условиях

Мелитопольские медики спасли новорожденного малыша, которого мать не кормила, так как считала, что у него нет аппетита. Об этом сообщает мелитопольский сайт "Местные вести".

Ребенок родился в домашних условиях, так как его мама отказалась от стационара ссылаясь на то, что никто не должен видеть плаценту ребенка.

Для того, чтобы роды прошли благополучно, она наняла акушерку из Запорожья, которая контролировала процесс в домашних условиях.

Почти через три дня после рождения ребенка, его пришла проведать бабушка и заподозрила, что с новорожденным что-то не в порядке. Она вызвала скорую медицинскую помощь и малыша доставили в мелитопольскую городскую больницу.

Медики сообщили, что ребенок находится в тяжелом состоянии и отправили его в реанимацию.

Оказалось, что молодая мама его не кормила все эти дни, так как у ребенка отсутствовал аппетит и желание кушать. Так она пояснила врачам.

Кроме того, после того, как малыш родился в домашних условиях, она не вызвала врача-педиатра, чтобы он осмотрел новорожденного.

В реанимации ребенок провел несколько дней, а потом его перевели в отделение патологии новорожденных. Сейчас малыш чувствует себя хорошо, у него прекрасный аппетит и он активно набирает вес.

Напомним, у знаменитого украинского спортсмена умер новорожденный сын.

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