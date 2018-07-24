"Не хотела есть": в Сумской области отец до смерти избил маленькую дочь

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина ударил ребенка по голове бутылкой с водой

Отец разозлился на 4-летнюю дочь за то, что та отказалась есть картошку и избил ее до смерти. Об этом сообщает Gazeta.ua.

Трагедия случилась в селе Кальченки Белопольского района Сумской области. 28-летний отец избил дочку Надю за то, что она отказалась есть картошку с хлебом. В гневе, он ударил ребенка несколько раз по голове бутылкой с водой, потом ногой и кулаком.

Девочка почти два дня пролежала с травмами в постели. А ее мама, 24-летняя Валентина, вызвала медикам только тогда, когда у девочки началась агония.

Полиция сообщила, что ребенок задохнулся рвотными массами, которые спровоцировала травма головы.

Виталий и Валентина Билошенко переехали в село Кальченки в 2014 году. Семья воспитывала двух дочерей, 6-летнюю Татьяну и 4-летнюю Надю. Так как условий для воспитания детей у них не было, девочек забрали в интернат. Но родительских прав пару не лишили, дали им возможность исправиться.

Позже у пары родился еще один ребенок, его забрали сразу после рождения и оправили в Сумской детский дом. После смерти Нади, выяснилось, что есть еще одна дочь, которая родилась до Тани. Ее удочерили чужие люди.

Семья сначала ютилась в брошенном доме, а потом неизвестный мужчина подарил им дом, который достался ему по наследству. Соседи говорят, что жалко ему стало эту семью.

В сельсовете сказали, что семья стояла у них на учете и социальный работник регулярно посещала дом.

"Валя даже жаловалась на меня, что я часто к ним хожу. Живу недалеко. Бывало, что и по два раза в день приходила, особенно, когда девочек из интерната забрали. В доме всегда было убрано, еда приготовлена. Синяков на детях не замечала. Они не жаловались. Дом им подарил неместный. Сельсовет помогал, чем мог – мебелью, посудой, шторами. Виталик с Валей старались хозяйничать. Завели коз, птиц, огород засадили. Видели, что вроде за голову взялись. Потому и разрешили детей на лето взять. Спрашивала, почему не сообщили сразу в полицию или мне, что дочке плохо. Виталик сказал, что боялся пожизненного. Валя – что, ее муж запугал", - рассказала соцработник Виктория Кравченко.

На следственном эксперименте Виталий рассказал, что ударил Надю кулаком в лоб. Она упала, а тогда мать подскочила и коленом придавила ребенка. Вторую ногу поднимала, чтобы давить сильнее. Своей вины в смерти дочери они не признают и сваливают вину друг на друга.

Виталия Билошенко арестовали без права на залог. Экспертиза доказала, что именно он нанес ребенку смертельные удары. Ему грозит 8 лет тюрьмы.

Напомним, соцработница поила спиртным и морила голодом пенсионерку.

Видео: video.rbc.ua