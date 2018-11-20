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"Не мука хрустела на зубах": доставка хлеба в Запорожье возмутила соцсети

STYLERЖизнь    20.11.2018 - 15:15
"Не мука хрустела на зубах": доставка хлеба в Запорожье возмутила соцсети
Фото: РБК-Украина

Вопиющий инцидент принялись активно обсуждать пользователи

19 ноября в Запорожье в продуктовый магазин на улице Авраменко в Шевченковском районе доставили хлеб, оставив поддон с выпечкой на земле. Соответствующий снимок опубликован в Instagram.

Очевидцы обнаружили, что хлеб в поддонах лежит у ржавых ворот прямо на земле и решили поделиться фото с пользователями сети.

&quot;Не мука хрустела на зубах&quot;: доставка хлеба в Запорожье возмутила соцсетиФото: (instagram.com/one_news_zp)

Пользователи тут же отреагировали на новость, отметив, что это далеко не первый случай:

&quot;Не мука хрустела на зубах&quot;: доставка хлеба в Запорожье возмутила соцсети

Скриншот комментариев: (instagram.com/one_news_zp)

 &quot;Не мука хрустела на зубах&quot;: доставка хлеба в Запорожье возмутила соцсети

Напомним, что в Киевской области продают хлеб с мышиным пометом. Денис Багель признался, что хлеб действительно очень вкусный, но предположил, что в последнее время контроль не работает и свою продукцию не проверяет.

Ранее в Киеве на Троещине в одном из супермаркетов заметили мышь, которая сидела на продуктах

Также мы писали о том, что в сети сообщили, что в одном из столичных супермаркетов продают хлеб с опарышами

Видео: РБК-Украина

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