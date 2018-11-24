"Не просто трагедия": историк назвал главные мифы о Голодоморе

Фото: Годовщина Голодомора (РБК-Украина)

К 85-й годовщине Голодомора Украинский институт национальной памяти опубликовал второе дополненное издание "Людяність у нелюдяний час"

Новое издание - это сборник 180 историй о людях, которые спасали других от ужасного голода в 1932-33 годах в Украине. Большинство благотворителей – это непубличные лица, обычные люди. Впрочем, есть в сборнике история и об известном украинском писателе Павле Тычине, который тоже, по свидетельствам очевидцев, давал людям пищу во время Голодомора, что помогало им выжить.

"Большинство этих людей не имеют каких-то таких ярких биографий, не были изучены их истории", – говорит Виктория Яременко, начальник научного отдела Украинского института национальной памяти.

Историки также призвали и в дальнейшем отправлять им подобные истории, чтобы открыть обществу факты о людях, которые в чрезвычайно сложных условиях спасали других.

Одним из составителей книги стал Владимир Тилищак, заместитель председателя Украинского института национальной памяти.

Вскоре после презентации издания Styler пообщался с историком о том, насколько исследованной является тема Голодомора, влияет ли на освещение истории политическая составляющая и о важности доносить правду о преступлениях сталинского коммунистического режима, которые целенаправленно осуществлялись в 1932-33 годах против украинцев.

Фото: В Украине презентовали новое издание Украинского института национальной памяти "Людяність у нелюдяний час" (uacrisis.org)

Владимир, насколько по состоянию на 2018 год тема Голодомора является исследованной? Сколько еще остается неизвестного?

Голодомор мы изучаем достаточно давно, но это не означает, что все его страницы и аспекты уже хорошо известны. До последнего времени основное внимание было уделено аспектам, связанным с установлением самого факта Голодомора, выяснением масштабов этой трагедии.

Но на сегодня этот акцент постепенно смещается в междисциплинарные исследования. Голодомор изучается с разных сторон. Растет внимание к вопросам, связанным с изучением стратегий выживания, вопросом сопротивления системе. Осмысливаются последствия геноцида в различных сферах. Сегодня реализуется несколько проектов по созданию геоинформационных систем, посвященных Голодомору и памяти об этом преступлении.

Количество исследователей, которые занимаются этой темой, постепенно растет. Появляются научные институты, которые этой темой занимаются, и остается еще очень большое поле для будущих исследований. Тему исследуют и ведущие иностранные специалисты, узнают новые данные.

Правда ли, что разные политические ситуации и конъюнктура уже при независимой Украине мешали тому, чтобы тема Голодомора звучала именно в контексте геноцида украинцев? Например, повлиял ли как-то на смену риторики период президентства Януковича?

На самом деле украинское общество, общественность и ученые не являются стопроцентно зависимыми от власти.

В Украине власть не имеет тотального контроля над обществом, чтобы кто-то из представителей власти мог прийти к историку и сказать: "Вот это исследуйте, а это – не исследуйте". Даже в годы президентства Януковича, когда теме Голодомора значительного внимания не уделялось, исследования все равно проводились. И общественность широко чествовала память жертв Голодомора, проводила по разным городам и весям памятные мероприятия.

Действовал Общественный комитет по чествованию памяти жертв Голодомора - геноцида, который организовывал общенациональные мемориальные мероприятия в День памяти и проводил научные конференции, способствовал появлению новых изданий.

Фото: “Согласно социологическим исследованиям, около 80% населения Украины признают Голодомор геноцидом” - Владимир Тилищак (РБК-Украина)

Все мы знаем, что в первую очередь тему Голодомора в Украине подняла общественность, и именно благодаря усилиям активистов, ученых, тема приобрела звучание. И только благодаря этому она стала составной частью государственной политики.

Преступления коммунистического режима скрывались во время СССР, а после обретения Украиной независимости эти преступления свободно исследуются. На самом деле Голодомор – это трагедия, тяжелая и трагическая страница прошлого, которую сегодня уже никто не может возразить. Согласно последним социологическим исследованиям, около 80% населения признают Голодомор геноцидом. (Кроме того, согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", 47% граждан Украины считают виновным в организации Голодомора лично Сталина, а на центральное руководство СССР возлагают вину 39% респондентов – ред.).

Но исследования, знания и память о Голодоморе – это не исключительно заслуга власти. В первую очередь это достояние всего украинского общества. И даже в то время, когда в годы президентства Януковича эту тему на официальном уровне старались обходить, или не уделять ей внимания, в обществе говорить о Голодоморе все равно не прекращали.

И тот же Янукович издавал указы о чествовании 80-й годовщины Голодомора, которым предусматривалось проведение научных исследований, мемориальных мероприятий и тому подобное. Сегодня же чествование памяти убитых голодом является делом всей общественности.

Фото: “Голод в Украине – это не просто трагедия, а преступление тоталитарного режима” - Владимир Тилищак (РБК-Украина)

Как-то общалась с коллегой, который живет в России. Он напомнил, что голод в 1930-е годы был не только в Украине, но и в отдельных регионах России. Удивлялся, почему мы отделяем Голодомор как сугубо украинскую трагедию. У них о той странице истории говорить вообще не принято. Справедливо ли ставить в один ряд эти два периода голода, которые происходили тогда?

Прежде всего голод, к которому довело сталинское руководство, действительно имел место в различных регионах Советского Союза. Но в Украине те трудности, которые СССР имел, были использованы для обвинений украинцев в саботаже и стали поводом для совершения расправы, для совершения геноцида.

И именно поэтому голод в Украине – это не просто трагедия, а преступление тоталитарного режима. Потому что нигде больше в Советском Союзе не использовали таких специальных репрессивных мер, которые имели целью уничтожить именно национальную группу, как это было в Украине и на Кубани, которая по своей идентичности в то время была украинской.

То есть Голодомор как геноцид в Украине, понятное дело, не отрицает преступлений, совершенных сталинским коммунистическим режимом в других регионах СССР. Но мы, украинцы, сегодня говорим в первую очередь о Голодоморе как о геноциде. Мы его исследуем, помним и требуем от мира осудить это преступление.

Как со временем меняется ситуация в восприятии Голодомора на международном уровне? Мы знаем, что Голодомор произнает геноцидом все больше стран. В частности, в октябре 2018 года геноцидом украинского народа Голодомор признал сенат США. Также в ноябре то же самое сделал еще один американский штат – Северная Каролина.

Украина в первую очередь ставит себе цель информировать мир об этом преступлении. Информировать о том, что на самом деле было совершено в Украине в тот промежуток времени. И чем больше мы информируем мир об этих событиях, чем больше доносим правду, тем больше мир будет понимать природу, масштабы и последствия Голодомора.

Результатом этого понимания становится то, что различные страны признают Голодомор геноцидом.

Фото: "Чым больше в мире узнают о Голодоморе, тем нам проще обсуждать вопрос о признании его геноцидом на официальном уровне" - историк (president.gov.ua)

Я думаю, что в будущем число таких стран будет расти. Насколько это будет происходить интенсивно – прогнозировать не готов. Это будет зависеть в том числе и от работы украинской общины и украинского Министерства иностранных дел. Но очевидно, что круг стран, которые признают Голодомор геноцидом, будет расти.

Говоря о возможности признания той или иной страной Голодомора геноцидом, нужно учитывать, что в каждой стране имеются особенности законодательства, которое порой не предусматривает принятие актов о признании преступлений в других странах. С другой стороны, мы имеем активное противодействие со стороны России, которая и дальше защищает тоталитарное наследие советского режима. Но чем больше в мире узнают о Голодоморе, тем нам проще обсуждать вопрос о признании его геноцидом на официальном уровне.

Какие главные мифы ствуют вокруг Голодомора в Украине?

Я думаю, нет ни одного исторического события и исторического факта, которые бы не сопровождались теми или иными мифами. Голодомор – не исключение. Наша задача – преодолевать эти мифы и пытаться строить нашу память о трагедии на достижениях ученых.

О каких мифах сегодня наиболдее важно вспомнить и опровергнуть их?

Один из мифов вы уже зацепили: это миф о том, что украинский Голодомор якобы не выделяется на фоне голода в других регионах СССР. Второй миф связан с тем, что это была сугубо внутренняя проблема украинцев. Еще говорят, что голода якобы вообще не было.

Фото: “Один из мифов о Голодоморе связан с тем, что украинский Голодомор якобы не выделяется на фоне голода в других регионах СССР” - Владимир Тилищак (uacrisis.org)

Следующий миф – о том, что Голодомор был вызван естественными обстоятельствами – отсутствием урожая, засухи и тому подобное. Еще один миф связан с тем, что власти Советского Союза пытались спасти людей от голода и для этого предоставляла им продовольственную помощь.

Все это – мифы, которые направлены на то, чтобы в той или иной степени размыть понимание Голодомора как преступления геноцида.

Недавно прошла презентация вашей книги о благодетелях во время Голодомора - "Людяність у нелюдяний час". О чем она?

Прежде всего, такова уж человеческая природа, что при любой трагедии, войне или другой тяжелой ситуации в истории государства всегда будут те, кто будет сохранять человеческие черты своей души и будет пытаться спасти других.

И Холокост, и Голодомор, не являются исключениями. Как и во время Холокоста, так и во время Голодомора находились те, кто, даже рискуя собственной жизнью, несмотря на трудности спасал других людей, помогал ближним или вовсе посторонним людям. И наши знания, наша память о Голодоморе, без знаний об этой странице трагедии не будут полными.

Чтобы выявить таких людей, открыть их обществу и сохранить память о них и их поступках, мы еще в 2008 году инициировали акцию по поиску сведений о праведных людях и праведных деяниях в годы Голодомора и стараемся ее продолжать. Результатом поисков стала наша книга “Людяність у нелюдяний час”, которая впервые увидела мир в 2013 году. В этом году мыподготовили уже ее второе, дополненное, издание.

О Голодоморе мы должны знать не только с точки зрения цифр, сколько людей погибло. Мы также должны знать и о том, как украинцы, наши деды-прадеды выживали, как спасались, как оказывали сопротивление тоталитарному режиму, и без этого память о Голодоморе, еще раз подчеркну, не является полной.

Какие из найденных вами историй для этого издания лично вас поразили больше всего?

Для меня на самом деле все эти истории важны. Все они не могут оставить равнодушными. Мне трудно выделить чрезвычайно особенные. Я бы не хотел их выделять, потому что важен на самом деле сам факт спасения.

Если ты начинаешь заниматься темой Голодомора, то начинаешь понимать, какие были нечеловеческие условия, в которых приходилось жить людям. То тогда становится понятно, что даже самые простые поступки воспринимают совсем по-разному.

Фото: Вскоре книга “Людяність у нелюдяний час” будет доступна для свободного скачивания (Институт национальной памяти)

Могу привести один пример из тех историй, которые дошли до нас в этом году и были включены в издание. С одной стороны, это обычная простая история, а с другой – она показывает, как один спасал другого, и это помогло выжить.

В семье одного из партийных чиновников, которая жила в Опишне на Полтавщине, был сын. Парень в 1932-33 годах учился в школе. В их семье, конечно же, голода не чувствовалось. Отчим приносил домой продуктовый паек, что позволяло семье питаться. И мать каждый день давала мальчику большой ломоть хлеба в школу. Парень приходил на уроки и делил этот кусок на маленькие ломтики, разделяя на всех одноклассников. Так продолжалось ежедневно. Казалось бы, это рядовой шаг, но когда вокруг тебя – голод, смерть и теряется человеческий облик, это пример человеческой доброты не может оставить равнодушным.

Где можно будет найти и приобрести это издание?

Это издание Украинского института национальной памяти. Мы готовили его для бесплатного распространения среди учебных заведений, библиотек, общественных организаций.

Чтобы получить издание, нужно написать письмо в Украинский институт национальной памяти. Кроме того, его электронная версия будет размещена на сайте Института для свободного доступа, и каждый может его скачать и познакомиться с этой книгой.

Напомним, Украина передала Польше 60 тысяч документов о советских репрессиях. Документы передали из архивов Одессы, Винницы и Хмельницкого.

Также Сенат Польши принял постановление к 85-й годовщине Голодомора в Украине.

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