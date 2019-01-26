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"Не от вражеской пули": стало известно о гибели капитана ВСУ

STYLERЖизнь    26.01.2019 - 13:52
"Не от вражеской пули": стало известно о гибели капитана ВСУ
Фото: Свеча (pixabay.com)

Мужчина участвовал в боях возле Авдеевки

В субботу, 26 января, стало известно о трагической гибели украинского капитана Андрея Вильгуша, который участвовал в боях возле Авдеевки. Об этом сообщает Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий в Facebook.

Так, мужчина был на 32-м году жизни, а причиной его гибели стала не вражеская пуля, а сердечный приступ.

&quot;Не от вражеской пули&quot;: стало известно о гибели капитана ВСУ

Фото: погибший украинский капитан (khm.gov.ua)

"В ночь на 24 января на 32-м году жизни ушел из жизни офицер  Национальной академии сухопутных войск, капитан Андрей Вильгуш. Смерть  всегда трагическая и неожиданная. Особенно для семьи, которая потеряла любящего мужа и отца", - говорится в сообщении.

Более того, стало известно, что жизнь капитана оборвалась от сердечного приступа. Примечательно, что прощание с героем прошло 26 января в 13:00. На его похоронят на Алее Славы в микрорайоне Ракове.

&quot;Не от вражеской пули&quot;: стало известно о гибели капитана ВСУ

Фото: погибший украинский капитан (facebook.com/LCNPUBD)

Напомним, в сети вспоминают "киборга", погибшего незадолго до своего 26-летия.

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