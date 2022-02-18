Нехватка этих витаминов провоцирует депрессию и даже инсульт: как уберечь себя

Коварная аминокислота

Гомоцистеин - это аминокислота. Он не поступает в организм с пищей, а образуется из метионина в ходе реакций, необходимых для нормального функционирования нашего организма. Образовавшийся гомоцистеин может превратиться либо снова в метионин, либо в другую важную аминокислоту цистеин.

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Эти реакции происходят благодаря ферментам и витаминам В6, В12 и В9.



Дефицит определенных витаминов повышает гомоцистеин в крови (www.pexels.com)

При нарушениях метаболизма (генетические дефекты ферментов, дефицит витаминов В6, В9, В12) его количество возрастает:

он повреждает стенки сосудов изнутри, куда осаждаются холестерин и кальций, образуя атеросклеротическую бляшку, усиливается тромбообразование

вырастает риск инфаркта, инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний

при беременности повышение гомоцистеина может быть причиной невынашивания, из-за нарушения плацентарного кровотока

увеличивается риск возникновения болезни Альцгеймера и старческого слабоумия

высокий уровень гомоцистеина часто является причиной депрессии, тревожности, панических атак, некоторых психических расстройств.

Как проверит уровень гомоцистеина

Для того. чтобы узнать свой уровень гомоцистеина, нужно сдать анализ натощак. Оптимальный уровень 5-7 мкмоль/л.

В лабораториях вы можете встретить референсы до 15, но мы занимаемся профилактикой, и не ждем разбитого корыта.

Гомоцистеин и питание

Определенные продукты стоит исключить для нормализации гомоцистеина в крови (www.pexels.com)

Так как гомоцистеин чаще всего повышается из-за дефицита В6, В9, В12, то снизить его можно приемом данных витаминов. Их дефицит дополнительно могут подтвердить ОАК и органические кислоты.

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Также, гомоцистеин может повышаться из-за мутации фолатного цикла. Поэтому, лучше всегда отдавать предпочтение не фолиевой кислоте, а фолату.

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Если обнаружили высокий уровень гомоцистеина один раз, тогда его лучше мониторить раз в полгода.

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Т.к. гомоцистеин образуется из метионина, то при его повышении следует ограничить продукты, где много этой аминокислоты: