Нехватка этих витаминов провоцирует депрессию и даже инсульт: как уберечь себя

Здоровье – приоритетная сфера жизни человека, ведь именно оно – сама большая ценность. В стремительном мире с огромным количеством стрессов, плохой экологией и некачественными продуктами питания, нарушенном режиме труда и отдыха, сложно уберечь организм в целости и сохранности. Но предотвратить болезни и сделать профилактику – вполне под силу каждому.
Нутрициолог Лачина Джанкулиева рассказала в Instagram о факторе, влияющем на здоровье сердечно-сосудистой системы и показателе, который поможет избежать инфаркта, инсульта и болезни Альцгеймера.
Гомоцистеин - это аминокислота. Он не поступает в организм с пищей, а образуется из метионина в ходе реакций, необходимых для нормального функционирования нашего организма. Образовавшийся гомоцистеин может превратиться либо снова в метионин, либо в другую важную аминокислоту цистеин.
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Эти реакции происходят благодаря ферментам и витаминам В6, В12 и В9.
Дефицит определенных витаминов повышает гомоцистеин в крови (www.pexels.com)
При нарушениях метаболизма (генетические дефекты ферментов, дефицит витаминов В6, В9, В12) его количество возрастает:
Для того. чтобы узнать свой уровень гомоцистеина, нужно сдать анализ натощак. Оптимальный уровень 5-7 мкмоль/л.
В лабораториях вы можете встретить референсы до 15, но мы занимаемся профилактикой, и не ждем разбитого корыта.
Определенные продукты стоит исключить для нормализации гомоцистеина в крови (www.pexels.com)
Так как гомоцистеин чаще всего повышается из-за дефицита В6, В9, В12, то снизить его можно приемом данных витаминов. Их дефицит дополнительно могут подтвердить ОАК и органические кислоты.
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Также, гомоцистеин может повышаться из-за мутации фолатного цикла. Поэтому, лучше всегда отдавать предпочтение не фолиевой кислоте, а фолату.
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Если обнаружили высокий уровень гомоцистеина один раз, тогда его лучше мониторить раз в полгода.
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Т.к. гомоцистеин образуется из метионина, то при его повышении следует ограничить продукты, где много этой аминокислоты:
К слову, ранее нутрициолог научила в домашних условиях определять уровень йода в организме.
Напомним, что ранее натуропат Юлия Алешина рассказала, как связана хроническая усталости с проблемами одного из жизненно важных органов.