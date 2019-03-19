Непревзойденные гении: названы самые умные знаки Зодиака

Самые умные знаки Зодиака очень быстро мыслят и отличаются быстрой адаптацией к новым условиям

Самые умные знаки Зодиака - Овны, Стрельцы, Близнецы, Весы, Львы и Водолеи. Такой вывод сделали американские астрологи, которые в своих расчетах основывались на магических комбинациях звезд. Об этом рассказывает издание The Minds Journal.

Астрологи отметили, что самыми умными являются Овны и Стрельцы. Близнецы, Весы, Львы и Водолеи также отличаются умом и сообразительностью.

Овны, согласно новым исследованиям, едва ли не самые умные знаки Зодиака. Они быстро учатся, редко переживают по мелочам, предпочитают быстрые, четкие и взвешенные решения. При этом Овны практически неподвластны такой негативной черте характера, как импульсивность.

Стрельцы способны очень быстро адаптироваться к любым новым обстоятельствам. Они обладают мощным интеллектом и способны просчитывать на несколько ходов вперед. Также представители этих знаков Зодиака умеют выкручиваться из практически любых ситуаций.

Близнецы мыслят очень быстро и оперативно решают даже самые сложные вопросы. В тяжелых ситуациях их воля и самообладание помогают не растеряться и сориентироваться, чтобы принять максимально взвешенное решение.

Весы, как и Близнецы, отличаются быстротой мышления и острым умом. Они всегда спокойны, собраны и бдительно следят за обстановкой. Их трудно застать врасплох.

Львы очень энергичны и умеют принимать нужные решения. Также эти знаки Зодиака чрезвычайно ответственны, они могут постоять за себя и за свой выбор. На них всегда можно положиться.

Водолеев отличает быстрота мышления, умение импровизировать и креативный взгляд на мир. Их аналитический склад ума позволяет просчитывать ситуации наперед. Также эти знаки Зодиака обычно тихие и осторожные по жизни люди.

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