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Будьте осторожны: эти знаки Зодиака притягивают неприятности

STYLERЖизнь    15.03.2019 - 07:32
Будьте осторожны: эти знаки Зодиака притягивают неприятности
Коллаж РБК-Украина

Астрологи рассказали, что нужно делать этим знакам Зодиака, что меньше попадать в неприятности

Неприятные ситуации случаются практически со всеми людьми, однако астрологи выделили пять знаков зодиака, которые для неприятностей служат практически магнитом. Они отмечают, что если представители этих знаков смогут управлять некоторыми чертами характера, то они смогут добиться успеха во многих сферах.

Овен склонен к авантюризму и приключениям и из-за этого они могут внезапно бросить все дела и отправится на ночную прогулку, а потом пропустить важную встречу. Представителей этого знака не нужно упрашивать ввязаться в какую-либо авантюру – они сами с радостью ее возглавят. Девиз Овна: сначала сделаю, а с последствиями разберемся потом.

Рыбы не умеют планировать дела, так как им мешает природная лень и неусидчивость. Они склонны не держать свои обещания и менять свои приоритеты на ходу. Несмотря на то, что представители этого знака регулярно попадают в неприятности из-за своих скрытых наклонностей, они не делают выводы и ничего не меняют. Порядок – это не для Рыб.

Девы постоянно накручивают себя и визуализируют самые страшные мысли, тем самым притягивая неприятности в свою жизнь. Мир кажется представителям этого знака жестоким, скучным и серым. Они испытывают неуверенность в себе и замкнуты с окружающими, что часто выливается в импульсивность, агрессию и даже жестокость. Для того, что избежать мрачных мыслей, Девам стоит общаться с позитивными и открытыми людьми.

Водолеи упрямы и самонадеянны. Они не приемлют, когда кто-нибудь сомневается в их силах и зачастую берут на себя больше ответственности, чем могут потянуть. Также представители этого знака забывчивы – от этого возникает путаница в обещаниях и делах. Чтобы с этим справиться – Водолеям нужно быть более избирательными в своих делах и словах.

Тельцы очень эгоистичны и часто у них возникает непонимание с окружающими, так как они считают себя самыми прекрасными, красивыми, способными и одаренными. Самолюбие приносит представителям этого знака только неприятности и рассмотреть за маской настоящего искреннего человека в Тельце могут только близкие друзья, которые внимательно изучат их характер.

Напомним, ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака обречены на расставание.

А также рассказывали о том, что какие знаки Зодиака добьются успеха.

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