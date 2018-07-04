"Неприятность в день рождения": патрульные Закарпатья попали в ДТП во время праздника полиции

В результате аварии никто не пострадал

4 июля, когда отмечается День Национальной полиции Украины, патрульные Закарпатья попали в ДТП. Об этом передает пресс-служба Патрульной полиции Закарпатской области на своей странице в Facebook.

В полиции рассказали, что на трассе Киев-Чоп, вблизи села Кольчина Мукачевского района, произошла авария в которой служебный автомобиль патрульной полиции потерпел механические повреждения.

Фото: facebook.com/zakpolice

По предварительной информации, водитель Volkswagen Golf не учел безопасной дистанции и интервала совершил столкновение с машиной, едущей впереди. Последняя в результате удара, выехала на полосу встречного движения и столкнулась со служебным автомобилем Mitsubishi Outlander.

В пресс-службе отметили, что в результате аварии никто не пострадал, лишь транспортные средства получили механические повреждения.

Фото: facebook.com/zakpolice

"Берегите жизнь и здоровье. Будьте внимательными на дороге. Соблюдайте правила дорожного движения и помните, дорога ошибок не прощает", - обратились к украинцам патрульные Закарпатья.

Скриншот поста (facebook.com/zakpolice)

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