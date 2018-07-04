Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.79
Межбанк BID 30.77
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.79
Межбанк BID 30.77
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Неприятность в день рождения": патрульные Закарпатья попали в ДТП во время праздника полиции

STYLERLIFE        04.07.2018 - 16:29
Фото: facebook.com/zakpolice
Фото: facebook.com/zakpolice

В результате аварии никто не пострадал

4 июля, когда отмечается День Национальной полиции Украины, патрульные Закарпатья попали в ДТП. Об этом передает пресс-служба Патрульной полиции Закарпатской области на своей странице в Facebook.

В полиции рассказали, что на трассе Киев-Чоп, вблизи села Кольчина Мукачевского района, произошла авария в которой служебный автомобиль патрульной полиции потерпел механические повреждения.

Фото: facebook.com/zakpolice

По предварительной информации, водитель Volkswagen Golf не учел безопасной дистанции и интервала совершил столкновение с машиной, едущей впереди. Последняя в результате удара, выехала на полосу встречного движения и столкнулась со служебным автомобилем Mitsubishi Outlander.

В пресс-службе отметили, что в результате аварии никто не пострадал, лишь транспортные средства получили механические повреждения.

Фото: facebook.com/zakpolice

"Берегите жизнь и здоровье. Будьте внимательными на дороге. Соблюдайте правила дорожного движения и помните, дорога ошибок не прощает", - обратились к украинцам патрульные Закарпатья.

Скриншот поста (facebook.com/zakpolice)

Ранее сообщалось, что в Киеве молодой парень прошелся по крыше патрульного автомобиля.

Как прошел ЛГБТ-прайд в Киеве

На Закарпатье машина скорой помощи попала в ДТП В Черновцах на месте ДТП злоумышленник напал на девушку-копа (видео)
Теги: патрульная полиция, Закарпатье
ДТП в Харькове: стало известно, с какой скоростью ехала Зайцева
В Африке впервые за десять лет выпал снег (фото, видео)
Перевернутое бикини - новый пляжный тренд (фото)
Певица-трансгендер Зианджа взорвала сеть своим снимком с откровенным декольте
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь