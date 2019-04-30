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Нецензурная брань и крики: жесткие методы воспитания в киевской школе

STYLERЖизнь    30.04.2019 - 08:48
Нецензурная брань и крики: жесткие методы воспитания в киевской школе
Учитель школы в Киеве разговаривает с детьми матом (иллюстративное фото: pixabay.com)

Учитель нецензурно выражается, не стесняясь ни детей, ни родителей

Учитель школы № 197 в Святошинском районе Киева кричит и ругается на детей матом. Аудиозапись инцидента выложила в группу Батьки SOS в сеть Facebook пользователь Svetlana Medvedyk.

По ее словам, такими методами воспитания в школе занимается преподаватель Педченко Юлия. Она неоднократно называла детей "тупыми бездарями" и их "ждет только должность дворника", также из уст учителя срываются фразы, вроде "как хочется вас убить".

Нецензурная брань и крики: жесткие методы воспитания в киевской школе

Учитель школы в Киеве разговаривает с детьми матом (скрин: facebook.com)

Мама девочки-выпускницы просит совета, что ей делать и куда обращаться, чтобы облагоразумить неадекватного преподавателя.

Учитель школы в Киеве разговаривает с детьми матом (аудио: soundcloud.com/svetlana-medvedyk)

Пользователи сети советуют маме, дочь которой страдает от действий неадекватной учительницы, обращаться в соответствующие инстанции и добиваться справедливости.

  • "Это точно запись с урока, а не из психоневрологического диспансера? Там же человек на грани нервного срыва. Такому учителю срочно защита нужна соответствующими специалистами";
  • "Она не может работать с детьми и не может работать учителем";
  • "Написать докладные на имя директора и требовать контракт с этим учителем не продлевать!"
  • "Заявление от родителей класа с подписями в районо, учителя уберут от детей";
  • "Унижение детей учителями нужно искоренять. Дети смеются и никогда не будут уважать учителя, который не уважает их";
  • "Ранний климакс? Вполне возможно. Наложите на него проф деформацию и получим среднестатистического учителя после более десяти лет в школе".

Напомним, в Херсонской области учитель физкультуры ударил школьника на глазах у его одноклассников, а потом потащил его в туалет.

Ранее мы сообщали, что инцидент в волынской школе разозлил украинцев.

А также писали о том, что учитель христианской этики избивает детей и обзывает их чертями.

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