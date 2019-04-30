Нецензурна лайка та крики: жорсткі методи виховання в київській школі

Вчитель нецензурно виражається, не соромлячись ані дітей, ані батьків
Учитель школи № 197 у Святошинському районі Києва кричить і лається на дітей матом. Аудіозапис інциденту виклала в групу Батьки SOS в мережу Facebook користувач Svetlana Medvedyk.
За її словами, такими методами виховання в школі займається викладач Педченко Юлія. Вона неодноразово називала дітей "тупими нездарами" і їх "чекає тільки посада двірника", також з вуст учителя зриваються фрази, на кшталт "як хочеться вас вбити".
Вчитель школи в Києві розмовляє з дітьми матом (скрін: facebook.com)
Мама дівчинки-випускниці просить поради, що їй робити і куди звертатися, щоб облагоразумити неадекватного викладача.
Вчитель школи в Києві розмовляє з дітьми матом (аудіо: soundcloud.com/svetlana-medvedyk)
Користувачі мережі радять мамі, дочка якої страждає від дій неадекватної вчительки, звертатися у відповідні інстанції і добиватися справедливості.
Нагадаємо, в Херсонській області вчитель фізкультури вдарив школяра на очах у його однокласників, а потім потягнув його в туалет.
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А також писали про те, що вчитель християнської етики б'є дітей і обзиває їх чортами.