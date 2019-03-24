Незаконное решение: новый поворот в деле ДТП в Харькове

Точка в деле дорожно-транспортного происшествия в Харькове на Сумской, в результате которого 18 октября 2017 года погибло шесть человек, до сих пор не поставлена. Адвокат одного из фигурантов дела Геннадия Дронова подал апелляцию, поскольку считает решение суда незаконным, пишет Kharkiv Today.

Сергей Перепелица спустя почти месяц после оглашения приговора направил документы в Харьковский апелляционный суд. По мнению адвоката, суд несправедливо приговорил его подзащитного к 10 годам лишения свободы.

"Считаем, что приговор Киевского районного суда города Харькова является предвзятым, незаконным, необоснованным, принятым с существенными нарушениями норм процессуального права, прав и свобод человека, гарантированных Конституцией Украины, Криминальным процессуальным кодексом Украины, Конвенцией о защите прав человека и основоположных свобод, а поэтому должен быть отменен", - говорится в апелляционной жалобе.

ДТП в Харькове - адвокат Дронова подал апелляцию (фото: 2day.kh.ua)

Перепелица заявляет - в приговоре сказано, что его подзащитный должен был убедиться в безопасности движения. Адвокату непонятно, каким образом Дронов должен был со 118 метров определить скорость авто Зайцевой и предугадать, что оно не будет останавливаться.

Напомним, 26 февраля судьи назначили Геннадию Дронову и Алене Зайцевой наказание в виде 10 лет лишения свободы, а также запретили им управлять транспортными средствами на три года и обязали возместить ущерб семьям пострадавших и погибших.

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