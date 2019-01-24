Ничего не можем: журналист рассказала, чем украинцы отличаются от россиян

Коллаж РБК-Украина

Виктория Ивлева сообщила, что ей стыдно за Россию

Российская журналист Виктория Ивлева считает, что в Украине за время независимости произошли большие перемены в мышлении людей, чего не скажешь о россиянах. Об этом она сообщила в интервью изданию "Факты".

Журналист утверждает, что особой чертой украинцев является то, что они всегда готовы взять ситуацию в свои руки и решить проблему, в тот момент как россияне считают, что от них ничего не зависит.

"Скажу о различиях. Знаете, крайне мало встречала в Украине людей, которые говорили: "Да от нас ничего не зависит. А что мы можем? Ничего не можем". Наоборот, мне говорили: "Мы сделаем то, мы сделаем это. Мы выберем других". В России такое не услышишь. У вас произошли невероятные перемены. Я вам просто завидую", - заявила Ивлева.

Журналист считает Украину хорошей страной, у которой все должно получиться. А также утверждает, что ей крайне неудобно за Россию и во всем происходящем она чувствует свою вину.

"Я уже говорила о чувстве вины за Россию. Очень многие считают: "Моей вины нет, я лично ничего не сделал, чтобы была война". Но если ты ничего не сделал, чтобы была война, однако она идет, то ты ничего не сделал или сделал крайне мало, чтобы ее не было. Видимо, я тоже сделала крайне мало, что-то недоделала", - рассказала Виктория Ивлева.

Напомним, что эксперт сообщил, какие территории получит Украина после распада РФ. Он утверждает, что по мере того, как Украина будет усиливаться и формировать себя как государство севера и юга, по мере реализации концепции межморья, начнет усугубляться также и угроза распада России.

Мы сообщали, что властям РФ грозят масштабные протесты. По словам Удальцова, в России есть протестный потенциал, который может перерости в очень большую проблему для власти. Людей может всколыхнуть любая тема и тогда они выйдут на массовые протестные акции.

Мы писали, что эксперт рассказал, как РФ будет пытаться повлиять на выборы в Украине. По его словам, Россия будет вбрасывать тезис о мире любой ценой и многие люди будут не против его поддержать. Однако в данной ситуации стоит быть предельно осторожным.