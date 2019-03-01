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Новая атака на банкомат: ПриватБанк объявил "охоту" на взрывников

STYLERЖизнь    01.03.2019 - 12:40
Новая атака на банкомат: ПриватБанк объявил "охоту" на взрывников
Фото: коллаж РБК-Украина

Неделю назад похожий взрыв банкомата произошел в Харькове

Банкомат ПриватБанка снова взорвали. В этот раз инцидент произошел в Запорожье. Ночью 1 марта неизвестные при помощи неустановленного спецсредства взорвали банкомат, установленный на переулке Мечникова, 36. Там же неподалеку нашли батарейки и семь метров кабеля. В пресс-службе банковского учреждения обещают 50 тысяч гривен награды за любую информацию, которая поможет установить и задержать преступников. 

Сообщается, что после повреждения аппарата деньги из него не были похищены. 

Злоумышленники скрылись с места ЧП до приезда полицейских.

Новая атака на банкомат: ПриватБанк объявил &quot;охоту&quot; на взрывников

Фото: golos.zp.ua

Правоохранители и сотрудники службы безопасности банка пытаются установить факты, которые помогут выявить подрывников и всех причастных к совершению преступления.

В ПриватБанке просят граждан, которые могут помочь найти злоумышленников,  сообщить об этом по телефанам 056 716-35-02 или 067 565-12-34. В пресс-службе подчеркнули, что анонимность гарантируется.

Новая атака на банкомат: ПриватБанк объявил &quot;охоту&quot; на взрывников

Фото: golos.zp.ua

Напомним, в конце января в селе под Ровно неизвестные ограбили отделение ПриватБанка. Тогда за "головы преступников" назначили награду в размере 75 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк после ограбления их банкомата в Черкасской области пообещал награду за помощь в поисках преступника.

Также мы писали о том, что ПриватБанк анонсировал закрытие популярной услуги iPay, которая позволяла малому и среднему бизнесу принимать бесконтактные платежи по банковским картам с помощью смартфонов. 

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