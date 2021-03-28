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Новая почта позволит сэкономить до 50% на отправке: названы условия

Новина українською → Воскресенье 28 марта 2021 08:19
Новая почта позволит сэкономить до 50% на отправке: названы условия Новая почта вводит новые правила для отправки посылок (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Новая почта снова изменила правила ценообразования стоимости доставки. Теперь компания планирует снизить стоимость для посылок размером от 70 до 120 см. В случае, если таковая будет иметь в основании своей упаковки одну плоскую сторону – стоимость пересылки снизится.

Об этом говорится в заявлении Новой почты в Facebook.

Как сообщается, нововведение действует с 20 марта. Теперь клиенты смогут сэкономить до половины стоимости транспортировки благодаря специальной упаковке.

"С 20 марта мы отменили дополнительную плату за ручную обработку* отправлений длиной от 70 до 120 см по одной из сторон. В случае упаковки одним из способов, приведенных ниже, посылки можно отправлять и забирать из всех почтовых отделений (принимающие отправления до 30 кг) и по обычному тарифу. Посылки, упакованные иначе и не имеют плоской основы по одной из сторон, должны быть отправлены только через грузовые отделения или курьером и отсортированы вручную, людьми. Ведь наши сортировочные терминалы просто не смогут их идентифицировать", - сообщается в пресс-службе Новой почты.

Как паковать?

  • в гофрокартонную коробку: можешь использовать свою или приобрести в отделении;
  • в прямоугольный или треугольный тубус;
  • в прямоугольный жесткий кусок картона, чтобы посылка имела одну сторону с плоским основанием.

"Обращаем твое внимание, что для отправки без коробки или плоской основы в стоимость будет добавляться коэффициент 1,5 за ручную обработку", - добавили в заявлении.

Напомним, что ранее Новая почта подняла тарифы на упаковку и доставку.

Как писало РБК-Украина, Минцифра анонсировала новые услуги в сервисе "Дия", которые появятся уже в апреле этого года. Среди нововведений - электронный больничный и цифровая подпись.

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