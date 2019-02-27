Ножом в печень: в Бердянске жестоко расправились с таксистом

Смертельный удар нанес пассажир

26 февраля около 16:30 в Бердянске убили таксиста. Жуткий инцидент произошел в районе тупика Восточного проспекта на набережной. Об этом сообщает информационный портал PRO.berdyansk.biz.

Накануне местные обнаружили автомобиль с окровавленным водителем. Прибывшая на место скорая не смогла помочь мужчине. Медики констатировали смерть от удара ножом в печень.

Фото: (pro.berdyansk.biz)

По словам очевидцев, нанес смертельный удар пассажир, которому на вид лет 25-30. Также люди успели заметить, что на убийце была куртка кремового цвета. После своего злодеяния он убежал в сторону пляжа.

Погибший занимался частным извозом. На данный момент правоохранители осуществляют розыскные действия. Если кому-то что-либо известно о данном происшествии, просят сообщить в полицию по телефону 102.

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