Нужно было арестовать: Жириновский отличился бредом об инаугурации

Владимир Жириновский (фото: facebook.com/CIKRussia)

Инаугурация Владимира Зеленского вдохновила Жириновского на очередные "перлы"

Инаугурация Владимира Зеленского вызвала бурную реакцию одиозного российского политика Владимира Жириновского. Об этом он написал на своем Telegram-канале.

Так, Жириновский выдал на гора свой очередной бред - он заявил, что Зеленскому не только нужно было распустить Верховную Раду, но и арестовать тех депутатов, которые сделали ему замечания о русском языке (Олега Ляшко. - Ред.).

Также скандалист от российской пропаганды сказал, что Путин верно сделал, что не поздравил Зеленского и заявил, что Россия вообще не должна была признавать выборы в Украине.

Вместо этого он предложил сделать главой "Л/ДНР" Николая Азарова и выдать российские паспорта всем без исключения украинцам.

"Вместо этого мы должны создать временное правительство Украины на территории Донецка и Луганска во главе с Николаем Азаровым и распространить упрощенный порядок выдачи паспортов России не только на жителей "Л/ДНР", но и всех украинцев", - выдал Жириновский.

Инаугурация Зеленского - Жириновский пугает украинцев (скрин: telegram.org/zhirinovskylive)

К слову, ранее Жириновский заявил, что вскоре состоится воссоединение российского и украинского народа.

Напомним, что Жириновский рассмешил сеть нелепым высказыванием о том, что США нанесут себе ядерный удар, чтобы все свалить на Россию и начать войну.

Ранее сообщалось, что Жириновский, заявил о том, что Украина сама вынуждает Россию забирать ее земли, как это произошло с Крымом и Донбассом.