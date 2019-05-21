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Нужно было арестовать: Жириновский отличился бредом об инаугурации

STYLERЖизнь    21.05.2019 - 07:41
Нужно было арестовать: Жириновский отличился бредом об инаугурации
Владимир Жириновский (фото: facebook.com/CIKRussia)

Инаугурация Владимира Зеленского вдохновила Жириновского на очередные "перлы"

Инаугурация Владимира Зеленского вызвала бурную реакцию одиозного российского политика Владимира Жириновского. Об этом он написал на своем Telegram-канале.

Так, Жириновский выдал на гора свой очередной бред - он заявил, что Зеленскому не только нужно было распустить Верховную Раду, но и арестовать тех депутатов, которые сделали ему замечания о русском языке (Олега Ляшко. - Ред.).

Также скандалист от российской пропаганды сказал, что Путин верно сделал, что не поздравил Зеленского и заявил, что Россия вообще не должна была признавать выборы в Украине.

Вместо этого он предложил сделать главой "Л/ДНР" Николая Азарова и выдать российские паспорта всем без исключения украинцам.

"Вместо этого мы должны создать временное правительство Украины на территории Донецка и Луганска во главе с Николаем Азаровым и распространить упрощенный порядок выдачи паспортов России не только на жителей "Л/ДНР", но и всех украинцев", - выдал Жириновский.

Нужно было арестовать: Жириновский отличился бредом об инаугурации

Инаугурация Зеленского - Жириновский пугает украинцев (скрин: telegram.org/zhirinovskylive)

К слову, ранее Жириновский заявил, что вскоре состоится воссоединение российского и украинского народа. 

Напомним, что Жириновский рассмешил сеть нелепым высказыванием о том, что США нанесут себе ядерный удар, чтобы все свалить на Россию и начать  войну.

Ранее сообщалось, что Жириновский, заявил о том, что Украина сама вынуждает Россию забирать ее земли, как это произошло с Крымом и Донбассом.

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