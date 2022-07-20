Эти нюансы о закрутке варенья знают не все: какие секреты помогут сделать его вкуснее

Как выбирать фрукты

Для варенья всегда берите целые и неповрежденные фрукты и ягоды. Храните их недолго - максимум до трех суток, а ягоды - не более 18 часов.

Все продукты тщательно помойте, переберите, удалите семечки, снимите кожуру, удалите весь мусор, листики и так далее.

Для варенья используйте эмалированную, латунную или толстенную антипригарную посуду. Если есть медный таз - отлично! Но проверьте, чтобы в нем не было налета.

Для варенья выбирайте свежие и качественные ягоды (freepik_com)

Стерилизация банок для варенья

Чистота ваших банок очень важна, чтобы варенье не покрылось плесенью и не скисло. Поэтому придерживайтесь этой инструкции:

1. Помойте банки и крышки несколько раз с моющим средством.

2. Поставьте банки вверх дном в разогретую до 130 градусов духовку и подержите до получаса.

3. Если есть микроволновка, то их можно простерилизовать там - 5 минут при 60 градусах, и еще 5 минут - при 90 градусах.

4. Крышки нужно кипятить в горячей воде приблизительно 5 минут.

После того как в банки нальете варенье и закрутите крышками, их нужно еще раз простерилизовать. Это позволит закруткам стоять намного дольше.

1. Положите сетку или полотенце в широкую кастрюлю и поставьте туда банки. Они не должны соприкасаться друг с другом.

2. Вода должна достигать плечиков банок, а температура должна быть такой же, как и в банках.

3. Доведите банки и кипятите их несколько минут. 0,5 банки - 10 минут, литровые - 15 минут, 2 л - 20-25 минут, 3 л банки - около 30 минут.

4. Потом банки вытаскивайте и плотно закройте крышками.

Банки с вареньем нужно стерилизовать дважды (freepik_com)

Как правильно варить варенье

Все ягоды и фрукты должны быть спелыми, из недозревших для варенья годятся только: абрикосы, крыжовник, грецкие орехи, айва и груши.

Из переспелых фруктов лучше варить джем, а не варенье.

При варке варенья нужно соблюдать такие важные правила:

Сахара и фруктов должно быть поровну - 1:1. Если фрукты очень сладкие, то сахара можно взять немного меньше.

На каждый килограмм сахара нужно взять 200 мл воды. Если фрукты очень сочные - можно взять немного меньше.

Варить варенье нужно от 15 до 40 минут - все фрукты должны полностью пропитаться сиропом.

Используйте для насыщенного вкуса специи: свежий имбирь, розмарин, гвоздика, корица, кардамон, лимон, тимьян и анис.

Проверить готовность варенья можно легко: капните на тарелку - форма должна сохранятся и варенье не должно растекаться. Сироп должен тянуться за ложкой ниточкой.

Если на варенье со временем появится плесень - выбрасывайте, его есть нельзя. А вот забродившее варенье спасти можно - прокипятите его и поместите в чистую банку.