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"Обнимаю и крепко целую": Путина подняли на смех за звонок ребенку

STYLERЖизнь    09.12.2018 - 14:26
"Обнимаю и крепко целую": Путина подняли на смех за звонок ребенку
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

В сети поспешили "забросать" его едкими комментариями

В сети подняли на смех российского президента Владимира Путина за его манеру общения с тяжелобольной девочкой. Соответствующий пост размещен на странице "Актуальная Россия" в Twitter.

"Путин позвонил больной девочке, чье желание прогуляться с экскурсией по «Мосфильму», он пообещал исполнить", - говорится в сообщении.

Видео: Путин позвонил тяжелобольной девочке (twitter.com/RussiaActually)

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах видно, как Путин общается с тяжелобольной девочкой.

"Давай, моя хорошая, я тебя обнимаю и крепко целую, желаю тебе здоровья", - подчеркнул он.

Подчеркнем, что это стало причиной едких комментариев со стороны пользователей сети.

"Опять за старое взялся?" – сказал пользователь Maharishi.

"Давай живот – поцелую", - уточнил юзер Валера Евдокимова.

"Чего пенсионеров не обзванивает?" – подчеркнул пользователь Северный кот.

&quot;Обнимаю и крепко целую&quot;: Путина подняли на смех за звонок ребенку

Скриншот комментариев (twitter.com/RussiaActually)

Как сообщалось ранее, активисты российской общественной платформы “Национальный комитет+60” отправили открытое обращение к патриарху Кириллу, в котором попросили патриарха дать указ на создание иконы с изображением Владимира Путина.

Также мы сообщали о том, что мама одного из захваченных в Азовском море спецслужбами РФ украинского моряка Андрея Опрыско, которая ранее рассказала о сыне и написала ему записку от семьи, передала слова поддержки и призвала не падать духом

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