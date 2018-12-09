"Обнимаю и крепко целую": Путина подняли на смех за звонок ребенку

В сети поспешили "забросать" его едкими комментариями
В сети подняли на смех российского президента Владимира Путина за его манеру общения с тяжелобольной девочкой. Соответствующий пост размещен на странице "Актуальная Россия" в Twitter.
"Путин позвонил больной девочке, чье желание прогуляться с экскурсией по «Мосфильму», он пообещал исполнить", - говорится в сообщении.
Путин позвонил больной девочке, чье желание прогуляться с экскурсией по «Мосфильму», он пообещал исполнить— Актуальная Россия (@RussiaActually) 8 декабря 2018 г.
«Давай, моя хорошая, я тебя обнимаю и крепко целую, желаю тебе здоровья!» pic.twitter.com/3LDK4mLdpK
Видео: Путин позвонил тяжелобольной девочке (twitter.com/RussiaActually)
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах видно, как Путин общается с тяжелобольной девочкой.
"Давай, моя хорошая, я тебя обнимаю и крепко целую, желаю тебе здоровья", - подчеркнул он.
Подчеркнем, что это стало причиной едких комментариев со стороны пользователей сети.
"Опять за старое взялся?" – сказал пользователь Maharishi.
"Давай живот – поцелую", - уточнил юзер Валера Евдокимова.
"Чего пенсионеров не обзванивает?" – подчеркнул пользователь Северный кот.
Скриншот комментариев (twitter.com/RussiaActually)
Как сообщалось ранее, активисты российской общественной платформы “Национальный комитет+60” отправили открытое обращение к патриарху Кириллу, в котором попросили патриарха дать указ на создание иконы с изображением Владимира Путина.
Также мы сообщали о том, что мама одного из захваченных в Азовском море спецслужбами РФ украинского моряка Андрея Опрыско, которая ранее рассказала о сыне и написала ему записку от семьи, передала слова поддержки и призвала не падать духом.
Видео: РБК-Украина