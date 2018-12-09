"Міцно обіймаю й цілюу": Путіна підняли на сміх за дзвінок дитині

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

У мережі поспішили "закидати" його їдкими коментарями

У мережі підняли на сміх російського президента Володимира Путіна за його манеру спілкування з тяжкохворою дівчинкою. Відповідний пост розміщений на сторінці "Актуальна Росія" Twitter.

"Путін зателефонував хворій дівчинці, чиє бажання прогулятися з екскурсією по «Мосфільму», він пообіцяв виконати", - йдеться в повідомленні.

Путін зателефонував хворій дівчинці, чиє бажання прогулятися з екскурсією по «Мосфільму», він пообіцяв виконати



«Давай, моя хороша, я тебе обіймаю і міцно цілую, бажаю тобі здоров'я!» pic.twitter.com/3LDK4mLdpK — Актуальна Росія (@RussiaActually) 8 грудня 2018 р.

Відео: Путін зателефонував важкохворої дівчинки (twitter.com/RussiaActually)

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах видно, як Путін спілкується з тяжкохворою дівчинкою.

"Давай, моя хороша, я тебе обіймаю і міцно цілую, бажаю тобі здоров'я", - підкреслив він.

Підкреслимо, що це стало причиною їдких коментарів з боку користувачів мережі.

"Знову за старе взявся?" – сказав користувач Maharishi.

"Давай живіт – поцілую", - уточнив юзер Валера Євдокимова.

"Чого пенсіонеам не телефонує?" – підкреслив користувач Північний кіт.

Скріншот коментарів (twitter.com/RussiaActually)

Як повідомлялося раніше, активісти російської громадської платформи "Національний комітет+60" надіслали відкрите звернення до патріарха Кирила, в якому попросили патріарха дати указ на створення ікони із зображенням Володимира Путіна.

Також ми повідомляли про те, що мама одного із захоплених в Азовському морі спецслужбами РФ українського моряка Андрія Оприсько, яка раніше розповіла про сина і написала йому записку від сім'ї, передала слова підтримки і закликала не падати духом.

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Відео: РБК-Україна