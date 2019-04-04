УНА-УНСО считают Зеленского угрозой для Украины

Украина снова подошла к Рубикону - перед тяжелым выбором и угрозой потери государственности. 100 лет назад из-за амбиций лидеров УНР и демагогию большевиков украинская революция была утоплена в крови. А потом был голодомор, репрессии, уничтожение всего украинского.

Поэтому сегодня руководство УНА-УНСО приняло решение поддержать во втором туре президентских выборов Петра Порошенко.

Потому что угроза избрания Владимира Зеленского – это не только угроза возврата всевластия олигархов. Это прорыв "русского мира" в самое сердце Украинского Государства – это реальная угроза реванша Москвы.

Да, мы имеем претензии и к Петру Порошенко. Возможно мы будем еще не раз зажигать шины и будем требовать от него действий против коррупционеров, предателей и других врагов украинского народа. Но при всех его недостатках – он Президент, при котором государство выстояло под русским нашествием и сделано больше всего для развития украинского языка и культуры, становления Православной Церкви Украины.

Потому что, нам нужен Президент, который продолжит курс Украины в ЕС и НАТО.

Потому что, идет война с Россией, а путь Украины – геть от Москвы!

Обращаемся также к членам ВО "Свобода", "Правого Сектора", "Конгресса Украинских Националистов", "Национального Корпуса", ОУН (б), ОУН (м), С14, ГО "Карпатская Сечь" и других патриотических организаций с требованием сделать правильный выбор.

Обращаемся к наших воинам на фронте и всем гражданам Украины, для кого армия, язык и вера не пустые слова – Не будьте легковерными!

Не будьте равнодушными к судьбе государства!

Слава Украине!

Фото: facebook.com/una.unso

Напомним, ранее мы писали о том, что планируются дебаты между кандидатами в президенты Украины.