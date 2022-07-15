Образование в Польше для украинских детей: как записаться в школу

В Польше в этом году расширили количество мест в школах и детских садах и на следующий учебный год готовы принять на обучение до 400 тысяч украинских детей.

Украинские семьи вынуждены были искать убежище в соседней Польше. Тысячи украинцев пересекли границу в надежде вернуться буквально через месяц-два. Однако многие пока не рискуют возвращаться из-за угрозы ракетных ударов по городам Украины.

Как записать ребенка в школу в Польше и что делать, если ребенок не знает польского языка, рассказали в материале ua.news.

Украинцы могут учиться в Польше бесплатно

В государственной школе Польши украинские дети могут бесплатно учиться с 7 до 18 лет. Продолжительность обучения составляет столько же, сколько и в Украине. Поэтому ребенок может продолжить обучение в том же классе, что в Украине.

Прием новых учеников в Польше продолжается весь учебный год. Детей оформляют в государственные учреждения на тех же условиях, что и граждан Польши.

Однако украинцам могут предложить обучение в классе на год ниже - для упрощенной адаптации. Родители могут об этом попросить сами руководство школы - из-за возраста ребенка или по другим причинам.

К примеру, в Польше дети после 8 класса сдают обязательные экзамены. И есть смысл отдать ребенка на год ниже, чтобы он имел больше времени на подготовку.

Классы в польских школах инклюзивные, поэтому в них могут учиться дети с инвалидностью или особенными образовательными потребностями.

Украинские дети могут учиться в польских школах. Фото: Getty Images

Особенности польских школ

Учебный год в Польше похож на украинский - два семестра с каникулами летом и зимой. Уроки начинаются 1 сентября, а последний учебный день - в последнюю пятницу июня.

Дети учатся с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье - выходные дни. Первый семестр заканчивается в январе или феврале, второй - соответственно в июне.

Зимние каникулы - с 23 декабря по 2 января, летние - июнь и август. Есть еще дополнительные каникулы в январе или феврале - на две недели, но их сроки меняются в зависимости от региона.

Осенних и зимних каникул в Польше нет, но на Пасху дети получают почти неделю отдыха.

Как записать ребенка в школу в Польше

Подать заявление в школу могут родители или законные опекуны ребенка. Дети старше 18 лет могут подать заявление в старшую школу самостоятельно.

1. Вам нужно выбрать школу - например, в специальном Реестре школ и учебных заведений. Можно обратиться в местный отдел образования (Kuratorium oświaty). Еще можно позвонить на горячую линию: 22 34 74 708.

2. В выбранную школу нужно подать заявление о приеме ребенка. Обычно такие заявления принимает директор школы.

3. К заявлению нужно подать такие документы:

Документ, который подтверждает посещение школы в Украине. Если его нет или нет возможности получить - напишите заявление об общих годах обучения ребенка в Украине и укажите школу (школы), где ребенок учился.

Можно связаться с учителем ребенка и попросить написать короткую характеристику успешности ребенка. Если этих документов в наличие нет - в приеме не откажут.

Если нет свидетельства об образовании - могут провести собеседование с ребенком, которое поможет определить уровень подготовки. В школе для такой беседы могут пригласить переводчика.

Идентификационный номер PESEL

Паспорт (если есть)

Свидетельство о рождении ребенка (ID)

Договор проживания с владельцем жилья или справка о бесплатном проживании - ее можно получить у владельца жилья, где вы остановились.

Фото ребенка (необязательно).

Выписка прививок ребенка - в школе могут попросить справку о подтверждении вакцинаций.

Стоит отметить, что переводить все документы на польский язык необязательно. Если в нужной школе нет места в классе, то родители могут обратиться в местное управление образование с просьбой указать школу, где могут принять ребенка на обучение.

При зачислении в школу ребенок получает школьное удостоверение, в котором указано имя, фамилия, дата рождения и данные школы. Эти удостоверения нужны для участия в экзаменах, на конкурсах и олимпиадах.

А еще такое удостоверение дает право на различные скидки - на проезд в общественном транспорте, скидки на билеты в кино, музеи и так далее.

Украинские дети могут учиться в польских школах без знания языка. Фото: Getty Images

Если ребенок не знает польского языка

В Польше настаивают на том, что для продолжения образования польский язык знать необязательно. Но в школах организовывают бесплатные курсы польского языка и подготовительные факультативы для детей.

Украинских детей, которые совсем не знают языка, не зачисляют в первые классы, а отправляют в подготовительные с интенсивным изучением польского языка.

Кроме подготовительных классов и занятий, с украинскими детьми проводят коррекционные занятия и занятия с психологами.

Кроме того, в Польше есть школы с двумя языками обучения - на украинском и польском языках. Список таких школ - вот тут.

С 1 сентября в польских школах могут появиться учителя из Украины и соответственно, украинских классов будет больше. В Польше собираются принять закон, по которому будет разрешено работать украинским учителям-беженцам.