Освіта в Польщі для українських дітей: як записатися до школи

У Польщі цього року розширили кількість місць у школах і дитячих садках і на наступний навчальний рік готові прийняти на навчання до 400 тисяч українських дітей.

Українські родини змушені були шукати притулок у сусідній Польщі. Тисячі українців перетнули кордон в надії повернутися буквально через місяць-два. Однак багато хто поки не ризикує повертатися через загрозу ракетних ударів по містах України.

Як записати дитину в школу в Польщі та що робити, якщо дитина не знає польської мови, розповіли в матеріалі ua.news.

Українці можуть навчатися в Польщі безкоштовно

У державній школі Польщі українські діти можуть безкоштовно навчатися з 7 до 18 років. Тривалість навчання становить стільки ж, скільки й в Україні. Тому дитина може продовжити навчання в тому ж класі, що в Україні.

Прийом нових учнів у Польщі триває весь навчальний рік. Дітей оформляють в державні установи на тих же умовах, що і громадян Польщі.

Однак українцям можуть запропонувати навчання в класі на рік нижче - для спрощеної адаптації. Батьки можуть про це попросити самі керівництво школи - через вік дитини або з інших причин.

Наприклад, в Польщі діти після 8 класу складають обов'язкові іспити. І є сенс віддати дитину на рік нижче, щоб він мав більше часу на підготовку.

Класи в польських школах інклюзивні, тому в них можуть навчатися діти з інвалідністю або особливими освітніми потребами.

Українські діти можуть навчатися в польських школах. Фото: Getty Images

Особливості польських шкіл

Навчальний рік у Польщі схожий на український - два семестри з канікулами влітку і взимку. Уроки починаються 1 вересня, а останній навчальний день - в останню п'ятницю червня.

Діти навчаються з понеділка по п'ятницю, субота та неділя - вихідні дні. Перший семестр закінчується в січні або лютому, другий - відповідно в червні.

Зимові канікули - з 23 грудня по 2 січня, літні - червень і серпень. Є ще додаткові канікули в січні або лютому - на два тижні, але їх терміни змінюються в залежності від регіону.

Осінніх та зимових канікул у Польщі немає, але на Великдень діти отримують майже тиждень відпочинку.

Як записати дитину в школу в Польщі

Подати заяву в школу можуть батьки або законні опікуни дитини. Діти старше 18 років можуть подати заяву в старшу школу самостійно.

1. Вам потрібно вибрати школу - наприклад, в спеціальному Реєстрі шкіл та навчальних закладів. Можна звернутися до місцевого відділу освіти (Kuratorium oświaty). Ще можна зателефонувати на гарячу лінію: 22 34 74 708.

2. В обрану школу потрібно подати заяву про прийом дитини. Зазвичай такі заяви приймає директор школи.

3. До заяви потрібно подати такі документи:

Документ, який підтверджує відвідування школи в Україні. Якщо його немає або немає можливості отримати - напишіть заяву про загальні роки навчання дитини в Україні та вкажіть школу (школи), де дитина вчилася.

Можна зв'язатися з учителем дитини та попросити написати коротку характеристику успішності дитини. Якщо цих документів в наявності нема - в прийомі не відмовлять.

Якщо немає свідоцтва про освіту - можуть провести співбесіду з дитиною, яка допоможе визначити рівень підготовки. У школі для такої бесіди можуть запросити перекладача.

Ідентифікаційний номер PESEL

Паспорт (якщо є)

Свідоцтво про народження дитини (ID)

Договір проживання з власником житла або довідка про безкоштовне проживання - її можна отримати у власника житла, де ви зупинилися.

Фото дитини (необов'язково).

Виписка щеплень дитини - в школі можуть попросити довідку про підтвердження вакцинацій.

Варто відзначити, що перекладати всі документи на польську мову необов'язково. Якщо в потрібній школі немає місця в класі, то батьки можуть звернутися в місцеве управління освіту з проханням вказати школу, де можуть прийняти дитину на навчання.

При зарахуванні до школи дитина отримує шкільне посвідчення, в якому вказано ім'я, прізвище, дата народження та дані школи. Ці посвідчення потрібні для участі в іспитах, на конкурсах та олімпіадах.

А ще таке посвідчення дає право на різні знижки - на проїзд в громадському транспорті, знижки на квитки в кіно, музеї й так далі.

Українські діти можуть навчатися в польських школах без знання мови. Фото: Getty Images

Якщо дитина не знає польської мови

У Польщі наполягають на тому, що для продовження освіти польську мову знати необов'язково. Але в школах організовують безкоштовні курси польської мови та підготовчі факультативи для дітей.

Українських дітей, які зовсім не знають мови, не зараховують до перших класів, а відправляють до підготовчих з інтенсивним вивченням польскої мови.

Крім підготовчих класів та занять, з українськими дітьми проводять корекційні заняття та заняття з психологами.

Крім того, в Польщі є школи з двома мовами навчання - українською та польською мовами. Список таких шкіл - ось тут.

З 1 вересня в польських школах можуть з'явитися вчителі з України та відповідно, українських класів буде більше. У Польщі збираються прийняти закон, за яким буде дозволено працювати українським вчителям-біженцям.