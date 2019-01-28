В Одесской области дети уплыли на оторвавшейся льдине (фото)

К счастью, никто не пострадал

27 января в Одесской области в Белгород-Днестровском спасли четырех детей с дрейфующей на Днестровском лимане льдине, которая оказалась полностью отрезана от берега. Об этом сообщили в Facebook-сообществе "ГСЧС Украины".

"А знаете ли вы, как ваш ребенок проводит досуг? В Одесской области спасатели сняли с дрейфующей льдины четырех детей 2003-2007 годов рождения", - указано в посте.

Фото: (facebook.com/MNS.GOV.UA)

На льдине, дрейфующей в акватории Днестровского лимана на расстоянии около 500 метров от берега, находились дети. Их доставили на берег с помощью резиновой лодки. К счастью, никто не пострадал.

(facebook.com/MNS.GOV.UA)

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