Под Одессой халатность врачей погубила шестимесячного малыша

Медики своей вины не видят и утверждают, что у ребенка генетическое заболевание

В городе Южный (Одесская область) по вине медиков умер шестимесячный мальчик Давид. Хотя врачи не видят проступка со своей стороны, утверждают, что малыш был болен. Об этом информирует "Думская".

Мама малыша Диана Иванчевская рассказала, что хоть ребенок и был недоношенным, но до вакцинации развивался абсолютно нормально. Однако врач настаивала на прививке, утверждая, что он может подхватить страшную инфекцию.

"Постоянно нас вызывала и рассказывала, что надо сделать прививку, а то, не дай бог, я буду ногти обрезать и могу заразить столбняком, а дети от него умирают мучительной смертью. Мы испугались и решили сделать", - рассказывает Диана

Однако уже в первую ночь после прививки мальчику стало плохо. Он практически не спал, а на следующий день стал отказываться от еды. Тогда мать вызвала медиков. Но те лишь развели руками, сказав, что у него кишечная инфекция.

Состояние ребенка не менялось, потому мать повезла малыша в областную детскую больницу, где Давида положили в кардиологическое отделение. К слову, поначалу ребенка принимать отказывались.

"Нам назначили комплексное обследование, после которого положили в кардиологию, назначили мочегонное и сказали, что у малыша высокое внутричерепное давление. Утром 5 февраля он уже ни на что не реагировал, а 8 февраля умер", - делится женщина.

После смерти малыша медики предположили, что у него было какое-то заболевание. Патологоанатом отметил, что у малыша все органы сильно увеличены и поражены. Особенно это касалось печени.

Начальник областного департамента здравоохранения Елена Теряева заявила, что уже назначено служебное расследование. По его результатам можно будет окончательно понять: связана смерть с генетическим заболеванием либо же виноваты врачи.

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