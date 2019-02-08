Там одни актеры сидят: немецкий журналист разоблачил шоу Скабеевой

Журналист утверждает, что даже сами пропагандисты верят в свою пропаганду

Журналист Борис Райтшустер, автор книги "Путинократия", поделился впечатлениями от пропагандистского шоу "60 минут" Скабеевой, недавно оскандалившейся из-за Бандеры, в котором ему довелось поучаствовать в конце декабря 2018 года, сообщает "Обозреватель".

Он рассказывает, что не смог прочесть последние новости перед шоу, а как только началась передача, его ошарашили известием о том, что в Украине вот-вот начнется война. И даже у Райтшустера, высокообразованного человека, создалось впечатление, что Украина вот-вот завтра нападет.

Чуть позже, правда, выяснилось, что один из украинских депутатов упомянул, что нужно объявить войну России. Что, по мнению журналиста, вполне логично, ведь Россия, как-никак, эту войну уже давно ведет.

"Вот таким образом российские пропагандисты и зомбируют людей", - пишет Борис Райтшустер.

Видео: obozrevatel.com

Один из участников программы, бывший депутат из Украины, спросил у зала, есть ли у кого-либо из них родственники в Украине. Но никто, рассказывает журналист, не поднял руки, что очень удивило Райтшустера.

В перерыве к журналисту подошел режиссер, уроженец Одессы, Иосиф Райхельгауз, и сказал: "Думаете, тут нормальная публика сидит? Это все актеры. Обратите внимание, почти на каждом шоу сидят одни и те же люди".

Далее Райтшустер подошел ко второму ведущему - Попову и спросил, правда ли, что в студии сидят актеры, на что тот ответил: "Только вот не надо рассказывать мне сказки, что у вас такого нет!".

Скриншот видео: obozrevatel.com

"То есть, он уверен, что телешоу везде так устроены, как у них в России. Выходит, что Евгений Попов сам же верит в собственную пропаганду", - рассказывает Райтшустер.

Также журналист добавил, что после того, как он разгромил позиции пропагандистов, отменили его приглашение на еще одну подобную передачу на Первом канале.

Напомним, топ-пропагандистке Кремля Маргарите Симоньян смачно плюнули в лицо, что вызвало широкий резонанс в соцсетях и очередь из желающих повторить подвиг героя.

Недавно Ольга Скабеева решилась на откровенное признание: она заявила, что Донбасс - это Украина, а РФ - агрессор.

Также мы писали о том, что главный пропагандист РФ Дмитрий Киселев стал посмешищем, приняв участие в программе видеоблогера Юрия Дудя.