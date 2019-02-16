Одной из них 103 года: в Днепре неадекваты поиздевались над старушками

Пострадавших реанимировали с тяжелыми травмами головы

Видео: (YouTube/Сегодня)

15 февраля в Днепре на улице Анапской неизвестные в масках ворвались в дом, где проживала 103-летняя мать и ее дочки, избив их битами. Об этом информируют в сюжете "Сегодня".

Указывается, что первой неадекватным грабителям попалась 84-летняя Лидия. Ее ударили молотком по голове и сейчас пострадавшая в реанимации. Врачи диагностировали у пациентки множественные раны головы и две внутричерепные гематомы.

Также пострадала 72-летняя Александра, у которой уже зашили две раны на голове. Теперь осталось вылечить травмированную челюсть. "Он меня сразу ударил и я упала. А потом он меня еще бил по голове", - рассказывает жертва.

103-летнюю Феодосию трогать не стали, поскольку она даже не могла сопротивляться в силу своего возраста. Далее мошенники забрали украшения с деньгами и бесследно исчезли.

Сотрудники правоохранительных органов ведут следствие с целью установления личностей нападавших. Пострадавшим на данный момент ничего не грозит.

Напомним, что семейная пара избила случайного прохожего из-за того, что он отказался от интимного предложения.

Мы писали, что мачеха избитого 6-летнего Вани из Казатинского района Винницкой области, которого обнаружили с синяками и гематомами в электричке, призналась в совершении преступления.

Ранее мы также писали, что отчим избил годовалую девочку, которую на данный момент пытаются вернуть к жизни в Херсонской области.