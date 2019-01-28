В оккупированной Горловке на заводе обрушились стены: погиб человек (фото)

Всего разрушено около 1500 квадратных метров цеха
Сегодня, 28 января, в Донецкой области на территории Горловского машиностроительного завода в цехе РМЦ обрушились стены. Под завалами погиб слесарь-ремонтник. Об этом сообщил мэр оккупированной Горловки Иван Приходько в соцсети.
По словам главы города, инцидент произошел в 8:10 утра. В следствии обрушения стен сложилось около 1500 м/кв площади цеха, который был в рабочем состоянии.
Фото: mozaika.dn.ua
В 14:40 сотрудники МЧС извлекли из-под завала тело погибшего 63-летнего слесаря-ремонтника.
Фото: mozaika.dn.ua
На заводе работает комиссия. О причинах обрушения стен пока не сообщается.
Фото: mozaika.dn.ua
Напомним, что на автоподходах к Крымскому мосту из-за сильных снегопадов обрушились искусственно созданные насыпи. Рабочие с помощью специальной техники убирают землю.
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Мы также сообщали о том, что в Макеевке 11 января обрушилась крыша на "Красном рынке". Стоит отметить, что на рынке обрушился целый торговый ряд.