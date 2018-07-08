"Он ее и убил": всплыли неожиданные подробности смерти звезды реалити-шоу РФ

Девушка придерживалась рокового принципа

Виновный в смерти популярной звезды реалити-шоу "Дом-2" Полины Лобановой может избежать наказания. Об этом российским журналистам рассказала бывшая участница телестройки Татьяна Графова, передает "Пятый канал".

Так, по словам девушки, перед гибелью девушка провела ночь с молодым человеком из непростой семьи, который сможет откупиться от полиции. Более того, именно он предложил Лобановой наркотические вещества, которые в совокупности с алкоголем оказались смертельными для организма.

Также, по словам Графовой, причиной трагедии мог стать роковой принцип, которого придерживалась Лобанова.

"Живем здесь и сейчас – ее принцип. Вот он ее и убил", - сказала она.

Следует уточнить, что после того, как молодой человек обнаружил Лобанову мертвой в ванной, он сам вызвал полицию и карету "скорой".

Фото: Полина Лобанова (instagram.com/pela_lobanova)

Кстати, бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Тарасюк, которая выпала из окна многоэтажного здания, была в положении. 24-летняя девушка выпрыгнула из окна 19-го этажа, совершив самоубийство.

По информации таблоида, Настя находилась на втором месяце беременности, но к суициду ее подтолкнули. Стало известно, что у девушки был роман с женатым мужчиной, который не спешил уходить из семьи, он работал в полиции.

Экс-бойфренд девушки Альберт Резин уточнил, что влиятельный любовник был очень недоволен беременностью девушки. По словам Резина, постоянные скандалы с бойфрендом и подтолкнули Тарасюк к самоубийству.

Герои, погибшие в июне 2018 (videor.rbc.ua)