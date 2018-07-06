"Они готовы идти на смерть": архиепископ Климент призвал Путина освободить украинских политзаключенных

Архиепископ просит президента РФ освободить Сенцова, Балуха и других

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент призвал Владимира Путина проявить акт милосердия и освободить украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. Об этом говорится в обращении Климента, которое опубликовали на странице Владимира Балуха в Facebook.

"Голодовка, объявленная Олегом Сенцовым и Владимиром Балухом в знак протеста, против беззакония и несправедливости, повергает меня в ужас от осознания происходящего. Они готовы идти на смерть ради торжества Справедливости и Правды Божьей Жизнь человека, дарованная Богом — Бесценна. Основа земного существования человечества — Любовь, Сострадание и Всепрощение. Будьте милосердны, как и Отец Ваш Небесный, говорит Христос", - написал Климент.

Фото: Обращение архиепископа Климента (facebook.com/freebaluh)

Архиепископ добавил, что обратиться к Путину его заставил страх за жизнь политзаключенных.

"Никто не имеет права лишать человека жизни. Лишь Бог", - подчеркнул Климент.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима. 14 мая 2018 года он объявил бессрочную голодовку. Его требование – освобождение всех украинских политзаключенных. Себя в этот список режиссер не включил.

Ранее эксперт рассказал, кто может помочь в освобождении Сенцова.

Эксперт заявил, что в вопросе украинских узников Россия просто тянет время.

"Она (Россия) думает, что если эта ситуация сохранится до 15-16 июля ‒ до завершения Чемпионата мира по футболу, затем до встречи Путина и Трампа ‒ это все можно будет спустить на тормоза", - считает Магда.

Олег Сенцов. Один в поле воин