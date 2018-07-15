"Они его мучают": Роговцева рассказала о "пытках" Сенцова (видео)

Фото: Олег Сенцов (youtube.comІНФОРМАТОР)

Здоровье украинского политзаключенного продолжает ухудшаться

Незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова насильно кормят в тюрьме. Об этом сообщила легендарная актриса Ада Роговцева, передает "Сегодня".

"Это ужасно на самом деле. Вам даже представить сложно! Если вы глотали когда-нибудь трубку, чтобы проверить гастрит, может, и поймете... Но даже это – игрушки. Ведь когда начинают через нос заливать суп. Если подобную процедуру делать в больнице, там еще как-то перетрут, чтобы было менее противно, а в тюрьме, кто будет утруждаться", - сказала она.

По словам Роговцевой, это является "страшной пыткой".

"Это страшные пытки! Они его мучают, впихивая еду со всех сторон", - сказала она.

Напомним, мать украинского политзаключенного Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в России, боится реакции сына на письмо, которое она написала президенту РФ Владимиру Путину. В послании она просит помиловать ее сына. Людмила Сенцова думает, что реакция Олега будет негативной.

В то же время мать Сенцова надеется, что ее отношения с сыном, который неоднократно делал заявления против просьб к Путину о помиловании, "никак не изменятся".

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