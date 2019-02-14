Оноприенко - наш президент: харьковчане вышли на митинг за маньяка (видео)

Фейковый митинг за Оноприенко (видео: YouTube/Новости Харькова)

Очередной фейковый митинг организовали харьковские журналисты в среду, 13 января. В этот раз любителям быстрых денег предложили поддержать кандидата в президенты Анатолия Оноприенко, сообщает издание 057.ua.

Всем пришедшим было обещано оплату в 1000 гривен за три часа "работы". Такую одиозную персону выбрали не случайно. Журналисты решили показать, что любителям легкой наживы абсолютно все равно кого поддерживать.

К слову, Анатолий Оноприенко - советский и украинский серийный и массовый убийца, он зверски убил 52 человека.

Все желающие должны были собраться 13 февраля в 16.00 на площади Конституции. К удивлению, организаторов на митинг собралось чуть более сотни человек.

Митингующих попросили проскандировать на камеры "Оноприенко - это мы!", "Оноприенко - это сила!", и "Оноприенко - будущее Украины!". И "митингующие" легко это сделали.

Более того, на камеру они уверяли, что будут голосовать именно за Анатолия Оноприенко.

Напомним, ранее мы сообщали, что на участников акции протеста против подорожания проезда в метро открыли уголовное дело - им угрожает до четырех лет лишения свободы.

Также мы писали, что украинцы возмущены митингами священников Московского патриархата, которые прошли в Виннице и под Черновцами.