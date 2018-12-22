"Особое предостережение": синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни

Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Синоптик считает, что во всех регионах Украины ожидается осложнение погодных условий

В воскресенье, 23 декабря на территории всех областей Украины ожидается усиление циклона Stina. Это значит, что в большинстве регионов выпадет мокрый снег, который будет переходить в дождь. Из-за большого количества снега возможно ограничение движения. Об этом народный синоптик Наталья Диденко написала в своем блоге в Facebook.

Она отметила, что в воскресенье во всех областях ожидается повышение температуры воздуха до отметки со знаком плюс.

Фото: (pixabay.com)

"Ожидается снег, мокрый снег, который будет переходить в дождь. Почему будет переходить в дождь? Потому что температура воздуха завтра практически повсеместно в Украине будет выше нуля градусов, днем +1… +3 градуса, на юге и юго-востоке + 3… + 6 градусов. Такая температура воздуха "на грани" может быть опасной, ведь оттепель снега и льда быстро может вечером стать льдом, лужи - легкой превращаются в гололедицу", - пишет Диденко.

Диденко предупредила всех, кто планирует передвижение на автомобиле быть осторожными. Она посоветовала правильно выбирать место для парковки машины, чтоб не попасть в просак из-за налипшего снега. "Особое предостережение" она дала рыбакам.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

"В Киеве сегодня будет идти снег и мокрый снег, который постепенно перейдет в дождь! Во второй половине дня 23 декабря осадки притихнут и прекратятся. Удержится порывистый южный ветер. Температура воздуха завтра в столице 0… + 1 градус", — пишет синоптик.

Она также отметила, что с понедельника ожидаются похолодания, за которыми последует посреди недели незначительное потепление.

"Последняя неделя 2018 года обещает быть капризной, поэтому, собираясь в бешеные гонки за подарками, обязательно бросьте в сумку какие-то поддерживающие и защитные лекарства. А вот эта Stina уже в понедельник начнет "сыпаться" под давлением западного антициклона, однако небольшой снег еще будет подсыпать", – добавила синоптик.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/tala.didenko

Напомним, что ранее синоптики дали прогноз на новогодние праздники.

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Видео: РБК-Украина