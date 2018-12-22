"Особливе застереження": синоптик дала прогноз погоди на найближчі дні

Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Синоптик вважає, що у всіх регіонах України очікується ускладнення погодних умов

У неділю, 23 грудня на території всіх областей України очікується посилення циклону Stina. Це означає, що в більшості регіонів України випаде мокрий сніг, який буде переходити у дощ. Через велику кількість снігу можливе обмеження руху. Про це народний синоптик Наталка Діденко написала в своєму блозі Facebook.

Вона зазначила, що в неділю у всіх областях очікується підвищення температури повітря до позначки зі знаком плюс.

Фото: (pixabay.com)

"Очікується сніг, мокрий сніг, який переходитиме у дощ. Чому буде переходити у дощ? Тому що температура повітря завтра практично повсюдно в Україні буде вище нуля градусів, вдень +1... +3 градуси, на півдні та південному сході + 3... + 6 градусів. Така температура повітря "на грані" може бути небезпечною, адже відлига снігу і льоду швидко може ввечері стати льодом, калюжі - легко перетворюються в ожеледицю", - пише Діденко.

Діденко попередила всіх, хто планує пересування на автомобілі бути обережними. Вона порадила правильно вибирати місце для паркування, щоб не потрапити в халепу через налиплого снігу. "Особливе застереження" вона дала рибалкам.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

"У Києві сьогодні буде йти сніг та мокрий сніг, який поступово перейде в дощ! У другій половині дня 23 грудня опади притихнуть і припиняться. Утримається поривчастий південний вітер. Температура повітря завтра у столиці 0... + 1 градус", — пише синоптик.

Вона також зазначила, що з понеділка очікуються похолодання, за якими послідує посеред тижня незначне потепління.

"Остання тиждень 2018 року обіцяє бути примхливим, тому, збираючись в скажені гонки за подарунками, обов'язково киньте в сумку якісь підтримують і захисні ліки. А ось ця Stina вже в понеділок почне "сипатися" під тиском західного антициклону, проте невеликий сніг ще буде підсипати", – додала синоптик.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що раніше синоптики дали прогноз на новорічні свята.

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Відео: РБК-Україна