Капризная погода: украинцам рассказали, что ждать в эти выходные

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В Киеве на выходных будут и снегопады, и дожди

В Украину на выходных, 22 и 23 декабря, вместе с потеплением придут также и осадки в большинстве регионов, ожидаются дожди и снегопады. Об этом говорится на сайте Погода УНИАН.

В столице в субботу, 22 декабря, прогнозируется снег. Столбик термометра в ночное время покажет +1 градус, а днем будет ​​+2 градуса. В воскресенье помимо снега также будет идти дождь. Ночью температура составит -2 градуса, а днем +3 градуса.

Во Львове в первый день выходных дождь будет лить довольно сильно, однако в воскресенье осадки не прогнозируются. В субботу температура воздуха составит ночью 0 градусов, днем будет ​​+4 градуса. 23-го декабря будет 0 градусов и +2 градуса соответственно.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В Луцке 22 декабря также будет дождливо, и в воскресенье - без осадков. Температура воздуха в субботу в ночное время составит +1 градус и в дневное ​​+5 градусов. В воскресенье ночью 0 градусов и ​​+2 градуса днем.

Жителей Винницы в субботу, 22 декабря, ожидает снег с дождем, а в воскресенье, 23 декабря, осадки не прогнозируются. Столбик термометра будет варьироваться в пределах от +1 градуса до +3 градусов в субботу и в воскресенье не опустится ниже -3 градусов.

Карта погоды на 22 декабря (Фото: pogoda.unian.ua)

В Одессе выходные будут без осадков, ожидается небольшая облачность. 22 декабря температура ночью составит около +1 градуса и +4 градуса днем. 23 декабря ​​-3 градуса и +6 градусов соответственно.

В Харькове на выходных будет идти снег. В субботу температура воздуха ночью составит 0 градусов и +1 градус днем. В воскресенье ночью -3 градуса и +1 градус днем.

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Днепропетровске в субботу пройдет снегопад, а в воскресенье будет дождь. Температура воздуха в ночное время будет держаться на нуле градусов, а днем составит +2 градуса. 23 декабря температура воздуха ночью будет -4 градуса и +2 градуса днем.

В Симферополе в субботу осадки не ожидаются, а в воскресенье пройдет ливень. Температура 22 декабря составит +5 градусов ночью и +7 градуов днем, а 23 декабря ожидается в течение суток от -1 градуса до +3 градусов.

В Мариуполе в субботу будет облачно без осадков, а в воскресенье будет дождливо. В первый выходной ночью температура воздуха составит +1 градус и +2 градуса днем; во второй выходной будет в течение суток около +5 градусов.

В Краматорске 22 декабря будет сухо, но облачно, а в воскресенье ожидается дождь. Температура в субботу ночью составит +1 градус и +2 градуса днем, а в воскресенье воздух "согреется" до +4 градусов.

Карта погоды на 23 декабря (Фото: pogoda.unian.ua)

В Северодонецке в субботу будет снег, а в воскресенье - дождь. 22 декабря температура ночью составит 0 градусов и +1 градус днем, а 23 декабря будет -1 градус и +4 градусов соответственно.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали, какая погода будет в последние дни декабря.

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