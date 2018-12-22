Примхлива погода: українцям розповіли, що чекати на цих вихідних

Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Києві на вихідних будуть і снігопади і дощі

В Україну на вихідних, 22 і 23 грудня, разом із потеплінням прийдуть також і опади в більшості регіонів, очікуються дощі та снігопади. Про це йдеться на сайті Погода УНІАН.

У столиці в суботу, 22 грудня, прогнозується сніг. Стовпчик термометра в нічний час покаже +1 градус, вдень +2 градуси. У неділю крім снігу також йтимне дощ. Вночі температура становитиме -2 градуси, вдень +3 градуси.

У Львові на перший день вихідних дощ литиме досить сильно, проте у неділю опади не прогнозуються. У суботу температура повітря становитиме вночі 0 градусів, вдень +4 градуси. 23-го грудня буде 0 градусів і +2 градуси відповідно.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Луцьку 22 грудня також дощитиме, та у неділю - без опадів. Температура повітря в суботу вночі складе +1 градус і вдень +5 градусів. У неділю вночі 0 градусів і +2 градуси вдень.

Мешканців Вінниці в суботу, 22 грудня, очікує сніг з дощем, а в неділю, 23 грудня, опади не прогнозуються. Стовпчик термометра буде варіюватися в межах від +1 градуса до +3 градусів в суботу і в неділю не опуститься нижче -3 градусів.

Карта погоди на 22 грудня (Фото: pogoda.unian.ua)

В Одесі вихідні будуть без опадів, очікується невелика хмарність. 22 грудня температура вночі становитиме близько +1 градуса і +4 градуси вдень. 23 грудня -3 градуси і +6 градусів відповідно.

У Харкові на вихідних буде йти сніг. У суботу температура повітря вночі складе 0 градусів і +1 градус вдень. У неділю вночі -3 градуси і +1 градус вдень.

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Дніпропетровську в суботу пройде сніг, а в неділю буде дощ. Температура повітря в нічний час буде триматися на нулі градусів, а вдень становитиме +2 градуси. 23 грудня температура повітря вночі -4 градуси і +2 градуси вдень.

У Сімферополі в суботу опади не очікуються, а в неділю пройде дощ. Температура 22 грудня складе +5 градусів вночі і +7 градуов вдень, а 23 грудня очікується протягом доби від -1 градуса до +3 градусів.

В Маріуполі в суботу буде хмарно без опадів, а у неділю дощитиме. У перший вихідний вночі температура повітря складе +1 градус і +2 градуси вдень; у другий вихідний буде протягом доби близько +5 градусів.

У Краматорську 22 грудня буде сухо, але хмарно, а у неділю очікується дощ. Температура в суботу вночі складе +1 градус і +2 градуси вдень, а в неділю повітря "зігріється" до +4 градусів.

Карта погоди на 23 грудня (Фото: pogoda.unian.ua)

У Сєвєродонецьку в суботу буде сніг, а в неділю - дощ. 22 грудня температура вночі становитиме 0 градусів і +1 градус вдень, а 23 грудня буде -1 градус і +4 градусів відповідно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики розповіли, яка погода буде в останні дні грудня.

Читайте також: Затишна Лапландія і карибська екзотика: куди їдуть українці на свята.