Рождество, Новый год и Крещение: прогноз погоды на праздники

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Синоптики считают, что "настоящая зима" начнется с середины января

Народный синоптик Леонид Горбань и ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло дали прогноз погоды на новогодние и рождественские праздники. По мнению Горбаня, на Новый год мороз достигнет отметки -3… -4 градуса. Роман Мурмыло считает, что новогодняя ночь будет морозной. Об это сообщает OBOZREVATEL.

В украинском Гидрометцентре пока не дают подробного прогноза погоды на новогоднюю ночь, но ведущий синоптик Роман Мурмыло рассказал, что по предварительным данным существенных изменений в погодных условиях не ожидается.

"Скорее всего, новогодняя ночь будет морозной, это по предварительным данным, а днем будет держаться слабый мороз. Тенденция будет сохраняться", – сказал он.

Погоду на Новый год прокомментировал также народный синоптик Леонид Горбань, который считает, что с 28 декабря уровень тепла опустится до -6...-8 градусов, а 29 и 30 декабря в Украине будет идти снег.

Фото: (pixabay.com)

"С 1 по 3 января будут легкие морозы -3...- 4 со снегом, после чего на несколько дней потеплеет. А на Рождество, 7-8 января, снова похолодает до -2...- 4 градусов", – сообщил Горбань.

А вот настоящая зима, как говорит народный синоптик, придет в Украину примерно с 15 января.

"Будет быстрое снижение температур, остальные полмесяца температура достигнет 20...25 градусов мороза. Сильный снег будет в период с 12 по 18 января, также будет идти снег в последние несколько дней месяца", – рассказал Горбань.

На Крещение 19 января синоптик прогнозирует 9...14 градусов ниже нуля.

До этого Роман Мурмыло также рассказал, какая погода ожидает украинцев на Католическое рождество.

"23 декабря температура будет преимущественно около нуля градусов, где-то в пределах +2...-2, местами умеренный снег и мокрый. 24 декабря днем в большинстве областей начнется дождь, который к вечеру перейдет в мокрый снег. В ночь на 25 декабря температура снизится до 4...6 мороза, и уже мокрый снег перейдет в небольшой, а днем будет слабый мороз", – рассказал синоптик.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на католическое Рождество.

Видео: РБК-Украина