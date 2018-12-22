Різдво, Новий рік та Хрещення: прогноз погоди на свята

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Синоптики вважають, що "справжня зима" почнеться з середини січня

Народний синоптик Леонід Горбань і провідний синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило дали прогноз погоди на новорічні та різдвяні свята. На думку Горбаня, на Новий рік мороз досягне позначки -3... -4 градуси. Роман Мурмило вважає, що новорічна ніч буде морозною. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

В українському Гідрометцентрі поки не дають детального прогнозу погоди на новорічну ніч, але провідний синоптик Роман Мурмило розповів, що за попередніми даними істотних змін погодних умов не очікується.

"Швидше за все, новорічна ніч буде морозною, це за попередніми даними, а вдень буде триматися слабкий мороз. Тенденція буде зберігатися", – сказав він.

Погоду на Новий рік також прокоментував народний синоптик Леонід Горбань, який вважає, що з 28 грудня рівень тепла опуститься до -6...-8 градусів, а 29 і 30 грудня в Україні буде йти сніг.

Фото: (pixabay.com)

"З 1 по 3 січня будуть легкі морози -3...- 4 зі снігом, після чого на кілька днів потеплішає. А на Різдво, 7-8 січня, знову похолодає до -2...- 4 градусів", – повідомив Горбань.

А ось справжня зима, як говорить народний синоптик, прийде в Україну приблизно з 15 січня.

"Буде швидке зниження температур, інші півмісяця температура досягне 20...25 градусів морозу. Сильний сніг буде в період з 12 по 18 січня, також буде йти сніг в останні кілька днів місяця", – розповів Горбань.

На Водохреще 19 січня синоптик прогнозує 9...14 градусів нижче нуля.

До цього Роман Мурмило також розповів, яка погода очікує українців на Католицьке різдво.

"23 грудня температура буде переважно близько нуля градусів, десь в межах +2...-2, місцями помірний сніг і мокрий. 24 грудня вдень у більшості областей почнеться дощ, який до вечора перейде в мокрий сніг. У ніч на 25 грудня температура знизиться до 4...6 мороза, і вже мокрий сніг перейде в невеликий, а вдень буде слабкий мороз", – розповів синоптик.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики попередили про можливе погіршення самопочуття через погоду.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на католицьке Різдво.

Відео: РБК-Україна