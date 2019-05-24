Осталось всего 80 лет: ученые рассказали о скором конце света

Ученые сообщили, что на планете Земля начнется Апокалипсис и населению планеты через 80 лет может угрожать гибель, так как наступит сильный потоп, а в следствие него – страшный голод. Об этом пишет издание Science Alert.

Причиной катастрофы ученые называют глобальное потепление. Через 80 лет общая температура станет выше на 5 градусов, что приведет к массовому таянию ледников и жутким потопам. Почти 200 миллионов человек могут пострадать от наводнения.

Из-за этого начнется миграционный кризис, так как жители планеты вынуждены будут искать другие местности для проживания и питания. Не исключены также войны и глобальные стихийные бедствия.

"Затопление прибрежных территорий приведет к потере 1,8 миллиона квадратных километров суши, что превышает площадь Франции, Германии, Испании и Великобритании. При этом большая часть потерянных земель будет являться частью критически важных регионов, где производятся продукты питания", - утверждают ученые.

Конец света (pixabay.com)

А вот путешественник Джефф Уильямс утверждает, что катастрофа может наступить намного ранее, в 2061 году. Об этом пишет издание "Главред".

Джефф Уильямс сообщил, что в рамках секретной программы он смог побывать в будущем и его отправили именно в 2061 год. Он сообщил, что мир к этому году будет разрушен, так как комета Галлея, которая пролетит возле Земли, спровоцирует раскол и одна из частей упадет прямо в озеро Эри. И это, по словам путешественника, уничтожит все живое на планете Земля.

Напомним, ранее мы писали о том, что участница Битвы экстрасенсов предсказала скорый конец света.

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