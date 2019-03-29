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Я отдыхаю: украинцев взбесил пьяный мажор-дебошир из Запорожья

STYLERЖизнь    29.03.2019 - 12:35
Я отдыхаю: украинцев взбесил пьяный мажор-дебошир из Запорожья
Коллаж РБК-Украина

В Запорожье неадекватный водитель элитного авто оскорблял полицейских

В Запорожье пьяный мажор за рулем Mercedes-Benz G-Class устроил ДТП, врезавшись в автомобиль ВАЗ. Авария произошла на улице Чумаченко. После инцидента водитель "гелика" сразу покинул место происшествия, но был пойман полицейскими на Набережной магистрали.

Когда "копы" остановили 29-летнего неадеквата, который был под влиянием изрядного количества выпитого алкоголя, он начал отрицать факт совершения аварии. Кроме того, мажор не стеснялся оскорблять полицейских и оказывал сопротивление стражам порядка. Несмотря на это, нарушитель был доставлен в отделение.

Уже там мужчина продолжал вести себя агрессивно, показывал "копам" непристойные жесты, говорил оскорбительные слова в сторону полицейских и второго участника аварии - водителя ВАЗа. 

"Я деньги зарабатываю, а этот пид***ас за восемь тысяч работает… Я отдыхаю! Ты чмо, которое зарабатывает пять рублей и ездит на Таврии", - кричит на видео  водитель Mercedes.

"Копы" составили админпротоколы на "отдыхающего" мажора по факту совершенных правонарушений.

Тем временем пользователей сети взбесило поведение неадекватного мужчины.

  • Сподіваюся, що усі порушення будуть доведені, і цей "громадянин" відповість за скоєне за законом! Дякую патрульній поліції за службу!
  • Откупится он, скотина, да и все дела. Разве мало примеров?
  • Судить падлу и упрятать на лет 10!
  • Пусть бы с Зайцевой отдохнул на нарах.
  • Когда уже все эти сволочи сдохнут?! Хорошо, что не сбил никого...

Вместе с тем украинцы поддерживают действия полицейских.

 
«… Я деньги зарабатываю, а этот п***с за 8 тысяч работает ... Я отдыхаю, ты чм*, которое зарабатывает пять рублей и ездишь на Таврии ...»

«… Я деньги зарабатываю, а этот п***с за 8 тысяч работает ... Я отдыхаю, ты чм*, которое зарабатывает пять рублей и ездишь на Таврии ...» Це слова 29-річного водія Mercedes Benz G500, який хотів уникнути відповідальності. У неділю ввечері поліцейським надійшов виклик про ДТП на вулиці Чумаченка. Водій автомобіля ВАЗ пояснив, що інший учасник ДТП рухаючись на Mercedes Benz заднім ходом, вдарив його автомобіль та скрився з місця пригоди. На Прибережній автомагістралі інспектори виявили авто елітного класу Mercedes, на яке вказував другий учасник ДТП. Водій позашляховика перебував з ознаками алкогольного сп'яніння та заперечував факт вчинення ним ДТП з автомобілем ВАЗ. Правопорушник чинив опір патрульним, в результаті чого був доставлений до відділку поліції для подальшого з’ясування усіх обставин та складання адміністративних матеріалів: протокол за ст.124 КУпАП (вчинення ДТП), протокол за ст.122-4 КУпАП (залишення місця ДТП), протокол за ст.130 КУпАП (керування авто в стані сп’яніння). #zaporizhiapolice #поліціязапоріжжя #патрульнаполіція #патруль #мояноваполіція #zappolice

Опубліковано Патрульна поліція Запорізької області Четвер, 28 березня 2019 р.

В Запорожье пьяный мажор оскорблял полицейских (видео: facebook.com/zaporizhiapolice)

Отметим, что водители-мажоры в последнее время часто становятся виновниками ДТП. В том числе - смертельных. Так, совсем недавно ночные гонки одесских мажоров закончились гибелью молодых парня и девушки - детей крупных предпринимателей. Позже даже оказалось, что погибшая Виктория Кравченко была родственницей голливудской звезды Сильвестра Сталлоне.

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